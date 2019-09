Calvo desatasca el partido para los intereses del Huesca B ante el San Lorenzo

Un latigazo de Carlos Calvo desde fuera del área, raso y cruzado junto al palo, supuso el gol de la victoria del Huesca B. El filial oscense de esta manera sigue sumando de tres en tres y sigue invicto.

La primera mitad estuvo marcada por la igualdad y el escaso peligro que generaron ambos equipos en las áreas. También por un posible penalti sobre Miguel que no señaló el árbitro en el minuto 21 a favor del San Lorenzo. Por lo demás, mucha disputa pero sin mordiente en los metros finales. Una asistencia de Miguel a Gabi, que no controló bien, y un remate de Pumareta de cabeza que detuvo Pepelu pudieron haber decantado la balanza a favor de los azulgrana. También Calvo lo intentó pero no encontró la recompensa del gol, premio que llegaría nada más reiniciarse los segundos cuarenta y cinco minutos.

Tras el paso por vestuarios, llegaba el único tanto del partido. Calvo chutó desde fuera del área, disparo que acabaría en el fondo de las mallas. El tanto hizo que el San Lorenzo estirase líneas y tuvo alguna llegada con peligro pero sin precisión en el área. Y es que el filial oscense se hizo fuerte en defensa y a la contra, con Kenta y Abizanda, tuvo al final opciones para apuntillar un resultado que solo pudo romper Calvo.

Ficha técnica:

Huesca B: Gasca, Val, Lorenzo, Nogueras, Espiérrez, Fernando Arnedillo, Puente (Abizanda, 80), Tomeo, Pumareta (Kenta, 53), Calvo (Figueras, 89) y Gorka (Dani Arnedillo, 89).

San Lorenzo: Pepelu, Miguel (Agustín, 89), Montorio, Joserra, Gabi Santiago, Alonso (Sanpere, 56), Héctor (Beired, minuto 66), Latorre, Mirallas (David Claraco, 6), Adrián y Marc.

Gol: 1-0, min. 47: Carlos Calvo.

Árbitro: E. Hurtado. Amonestó a Nogueras, Gorka, Calvo, Toa, Tomeo y Val por el Huesca B y a Valero, Joserra, Latorre y Héctor por el San Lorenzo.