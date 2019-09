El Casetas se da un festín a costa del Mequinenza

Goleada sin paliativos del conjunto casetero a un Mequinenza que no supo parar el ciclón de los pupilos de Tomás Guerrero.

Comenzó el partido con ambos equipos bien plantados sobre el verde, pero con los visitantes con las ideas más claras que su rival. No tardó en evidenciarse la mejor puesta en escena del Casetas, que se adelantó antes del primer cuarto de hora por medio de Navarro, que se internó en el área y superó la estirada de García. El gol mejoró a los visitantes, que no paraban de generar buenas combinaciones en el centro del campo y en la línea de tres cuartos rival. Pese a ello, el Mequinenza se defendía como gato panza arriba y no permitía que se ampliara la ventaja. Así se llegó al intermedio, con un Casetas volcado sobre la meta de los locales, que buscaban la contra como único recurso.

El Casetas no dio opción a un Mequinenza sin ideas

La segunda mitad trajo consigo los mejores minutos de los visitantes, que doblegaron a un Mequinenza que tuvo que hincar la rodilla ante el buen hacer del cuadro casetero. Primero amplió la renta Beltrán, que cabeceó a la red un buen envío por alto. El gol cayó como un jarro de agua fría en el conjunto mequinenzano, que bajó los brazos y se dejó ir. Así llegó el tercero y el cuarto de la tarde, ambos de las botas de un Guerrero que cuajó un gran partido. No quiso más un Casetas que inaugura su casillero de victorias en una tarde lúgubre para el Mequinenza.

Ficha técnica:

Mequinenza: García (Ibarz, 62), Aldabo (Campo, 46), Xavi (Obiol, 71), Osorio (Arbiol, 65), Mario, Pau, Noel, Baye, Cabrera, Latorre (Diego, 86) y Mango.

Casetas: Laborda, Gesse, Sánchez, Sierra, Beltrán (Ballestín, 76), Margalejo, Guerrero (Santiago, 74), Sanz (Gil, 46), Cagide, Buil y Navarro (Algaba, 80).

Goles: 0-1, min. 13: Navarro. 0-2, min. 58: Beltrán. 0-3, min. 71: Guerrero. 0-4, min. 73: Guerrero.

Árbitro: Gil Aribau.

