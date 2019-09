El Calatayud golea al Montecarlo bajo la batuta de Aznar

El Calatayud se reencuentra con su parroquia en una cómoda victoria. Saltaron bien plantados ambos equipos, intentando controlar el esférico, algo complicado debido al fuerte viento. Pudo adelantarse el conjunto blanquillo, pero el disparo de Aznar se marchó a escasos centímetros de la madera. El susto parecía despertar a los rojillos, que buscaban el juego directo y las segundas jugadas. En una de esas pudo abrir la lata Keba, pero su remate no encontró portería. El Calatayud comenzó a controlar mejor el cuero, amasando el esférico y llegando al área rojilla con facilidad. Así llegó el primero, obra de Aznar, que superó por bajo a Fortún, inaugurando el marcador justo antes del descanso.

El Calatayud inaugura su casillero como local

El paso por vestuarios tranquilizó a los bilbilitanos, que no sufrían con los balones largos de los centrales zaragozanos. Los del José Luis Violeta lo intentaban por la vía directa, pero los centros laterales no encontraban rematador. Aznar seguía dando guerra a la zaga visitante, que tras una pérdida vio como el atacante volvía a encontrar las redes de la meta de Fortún. No encontró solución el cuadro de La Paz, que pese a adelantar las líneas no consiguió inquietar a la muralla local. Puso la puntilla Penón, que remató a gol un envío de Jesús Vicente al segundo palo, sentenciando un partido que permite a los bilbilitanos sumar sus tres primeros puntos como local.

Ficha técnica

Calatayud: Cristobal, Bernal, Refusta, Gracia (Cortés, 83), Sellares, Asensio, Jesús, Pérez (Buetas, 77), Sergio (Serrano, 62) y Penón (Miranda, 75).

Montecarlo: Fortún, Bueno (Carlos, 77), Cantero, Latre (Farid, 70), Cardiel (Gil, 84), Ramírez, Tazueco, Íñiguez, Bueno, Fábregat y Keba (Jurado, 70).

Goles: 1-0, min. 40: Aznar; 2-0, min. 62: Aznar; 3-0, min. 74: Penón.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los locales Pérez, Aznar, Penón y Refusta; y a los visitantes Bueno, Fortún, Ramírez e Íñiguez.

