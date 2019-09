Val deja helada La Estacada con un gol en el tiempo de descuento

El Fraga se topó de bruces con el lado oscuro y cruel del fútbol, allá dónde los resultados no entienden de méritos ni de justicias. El Fraga vio como después de dominar un partido de cabo a rabo, su rival, un rácano Belchite que no expuso ni arriesgó nada, se llevaba la victoria y tres puntos en su única llegada al área local. Para más inri, la jugada llegó ya en el descuento, sin tiempo de reacción ni para el empate ni para poder irte a casa sin la rabia acumulada y sin la cara de tonto que se te queda en estos casos. Mucho castigo para el único equipo que intentó jugar al fútbol y demasiado, excesivo premio para un equipo del que solo cabe destacar su orden defensivo y el acierto de su portero para malograr las tres ocasiones más claras que tuvo el Fraga.

Los fragatinos salieron al campo con muchas bajas, pero con un equipo reconocible, 4-4-2 con doble pivote y con Leo entre líneas para poder juntar su talento con el del pichichi César. Movió el balón el Fraga con criterio durante todo el partido, ante un Belchite que se atrincheró atrás sin ningún tipo de remordimientos: dos líneas defensivas de cuatro hombres, pero muy defensivas, tanto que cuando recuperaban el balón la contra era imposible por falta de efectivos. El Fraga movía y movía, pero no encontró muchos huecos de manera que en la primera media hora no se contabilizó ni un solo remate a puerta. El más próximo lo firmó Leo con un buen disparo de rosca que se fue rozando la escuadra. El peligro del Fraga pasaba por las apariciones de ese pequeño diablo entre líneas y lo encontraron en los últimos minutos del primer tiempo, dónde el Fraga se volvió más vertical y pudo adelantarse en el marcador. El balón pisó con asiduidad el área visitante, pero Vió salvó con el cuerpo la ocasión más clara del Fraga en un cabezazo a bocajarro de César.

En la segunda mitad, se intensificó el dominio del Fraga y parecía que era una simple cuestión de tiempo que llegar el gol. Se movió bien el balón y Pujol y Genís llegaban con asiduidad por ambas bandas. No es que los fragatinos tuvieran muchas ocasiones de gol, pero si un par muy claras y muchos centros laterales que no encontraron rematador por poco o que encontraban siempre una pierna in extremis. César, muy marcado, tuvo un par de remates en el área, rechazados por la defensa y la más clara la tuvo Genís, en un centro que botó en el área y le llegó libre de marca al área pequeña. La picó abajo, pero flojo y Vió pudo atajar el balón sobre la línea de gol.

Miguel Rubió apostó por la chispa del joven Óscar Quibus (del filial Peña Fragatina) y entre él y Leo generaron juego entre las dos líneas defensivas del Belchite, pero el cuadro zaragozano aguantó estoicamente y en una pelota perdida, más repliegue local, un balón largo y Val que se escoró hacia la izquierda. No parecía que tuviera demasiado ángulo para el disparo y el único compañero que seguía la jugada estaba muy marcado, así que probó con un disparo raso y potente que superó a Marc y dejó helada e incrédula a toda La Estacada.

Ficha técnica:

Fraga: Marc, Pujol, Castillo, Chiné, Genís, Sergio García (Öscar Quibus, 81’), Nico, Cabistañ, Radu, Leo y César.

Belchite: Viorreta, Pablo, Blasco, Iñigo, Alberto, Negredo, Artigas, Espejo, Joaquín (Espinosa, 60’, Mike (Borbón, 67’) y Cirac (Val, 75’).

Árbitro: Sr. Hernández Andrés. Amonestó a Alberto, Artigas y Pablo, del Belchite, y a Genís y Cabistañ, del Fraga.

Gol: 0-1, min 92’: Val.

INCIDENCIAS: Buena entrada en La Estacada. Tarde con buen tiempo.