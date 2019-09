El Teruel derrota al Illueca en un partido frenético

Los turolenses aprovecharon su gran acierto en el remate para asaltar el Papa Luna. Comenzó vibrante el encuentro, con los dos equipos dispuestos a intercambiar golpes desde el primer minuto. Prueba de ello fue que el gol tan solo se hizo esperar un cuarto de hora: recuperó en campo contrario el cuadro local y el balón le cayó a Cavero que cruzó con precisión ante la salida de Matic. Poco duró la alegría en el banquillo rojiblancos, pues escasos minutos después llegaba el empate de Hernaiz, que fusiló a Cerdán desde dentro del área. El gol vino cargado de polémica, pues los locales protestaron una posible mano del atacante turolense. El partido seguía con el mismo guion, con un ida y vuelta constante que los aficionados disfrutaban. Se adelantó el conjunto visitante con un gran remate de Adán ante el que nada pudo hacer Cerdán. El Teruel no tenía bastante y volvió a anotar, esta vez gracias a una buena contra finalizada por Bravo, el mejor de los suyos. Cuando la primera mitad parecía finiquitada llegó el gol que dio alas a los locales: Suárez transformo un lanzamiento desde el punto fatídico.

El Teruel estuvo más fino en los metros finales

El paso por vestuarios cambio la dinámica del partido: el bajón físico fue evidente en los visitantes, que ya no conseguían manejar el centro del campo a su antojo. Además, el Illueca empujaba con ahínco en busca de la igualada. El juego directo del conjunto zapatero hacía daño a la zaga turolense, que achicaba agua como podía. Pese a ello, pudo sentencia el Teruel a la contra, pero no estuvo fino en los últimos metros. Y cuando el partido parecía visto para sentencia llegó la jugada polémica de la tarde: un gran disparo desde el área iba a superar a Uros Matic, pero el asistente levantó el banderín y señaló fuera de juego de Morales. Los locales protestaron con vehemencia al trío arbitral, pero la decisión no cambió y los tres puntos se marcharon de vuelta a Teruel.

Ficha técnica:

Illueca: Cerdán, Pinto, Escolar, Karol, López, Cavero, Suárez, Gimeno, Sanz (Morales, 67), Ormad (Pérez, 75) y Álvarez (Sacasa, 64).

Teruel: Matic, Romero, Hualde, Cabetas, Durán, Ibra, Bravo (Crespo, 66), Cota, Adán, Barrero (Peña, 89) y Hernaiz (Pérez, 72).

Goles: 1-0, min. 13: Cavero; 1-1, min. 16: Hernaiz; 1-2, min. 29, Adán; 1-3, min. 39: Bravo; 2-3, min. 44: Suárez.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a los locales Cavero, Ormad y Morales; y a los visitantes Bravo, Durán, Hernaiz, Cabetas y Peña.

Más información del deporte regional en la web de Afición.