El Magallón continúa imparable y doblega esta vez al Mequinenza a domicilio

Mal estreno del Mequinenza en su estadio cayendo derrotado con contundencia frente al Magallón. El cuadro verderol se mostró muy impreciso, con errores defensivos constantes que pagaron caro en el marcador. Los visitantes aprovecharon esa situación para hacer daño a la defensa en cada aproximación.

No tardó mucho en adelantarse el cuadro visitante. Pardo anotó el gol que abría el marcador en un lanzamiento de falta cercano a la portería de García. Los ánimos locales decayeron más y no hubo reacción alguna al gol encajado. El Magallón aprovechó esa situación para ampliar su renta. Zalaya anotó el siguiente gol gracias a un remate en el segundo palo. El Mequinenza no intimidó la meta de Tabuenca más que en acciones a balón parado, como algún córner y falta lateral.

El 0-1 fue obra de Alberto Pardo tras imponerse a la defensa por alto. pic.twitter.com/97T6CuaSQ6 — A.D Magallón (@ADMagallon) September 8, 2019

El 0-2 fue obra de Julio en lo que es su el primer gol con la elástica magallonera. pic.twitter.com/uFPz3MvVuV — A.D Magallón (@ADMagallon) September 8, 2019

Tras el descanso,el desarrollo del partido no varió. El Magallón no sufría, mientras que el Mequinenza se mostraba sin ánimo y sin la intensidad necesaria para tratar de recortar distancias. Álvaro Segura sentenció el encuentro a la hora de juego, en una acción ofensiva en la que remató libre de marca. Los anfitriones volvieron a tener tímidas aproximaciones por medio de acciones a balón parado como saques de esquina y faltas laterales.

El Magallón de este modo prolonga su buena racha en este inicio de temporada, mientras que el Mequinenza no consigue arrancar esta temporada.

Ficha técnica:

Mequinenza: GArcía, Aldabo, Castellnou (Abiol, 34), Fatty (Latorre, 57), Arbiol (Campo, 58), MArtínez (Cabrera, 46), Novials (Godia, 67), Soler, Piñol, Bassoum y Mango.

Magallón: Tabuenca (Peña, 46), Falcon, Broto, Aibar, Pardo, Zalaya (Arilla, 67), Romanos (Bernia, 64), Segura (Aranda, 73), Gil, pardo y De Pablo

Goles: 0-1, min 8: Pardo. 0-2, min 22: Zalaya. 0-3, min 59: Segura.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó al local Arbiol.

