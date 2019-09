El Ebro se hace con la primera victoria gracias a un penalti en Badalona

El Ebro consiguió su primera victoria de la temporada. Y lo hizo en uno de los campos más complicados de la categoría. Un penalti transformado por Jesús Rubio, a diez minutos para la conclusión, fue clave para que los tres puntos se fueran a la capital aragonesa.

La primera ocasión del partido fue del cuadro arlequinado a pesar del control del juego del Badalona. A los nueve minutos, un centro de Jesús Rubio fue directamente a la escuadra de la portería catalana y a punto estuvo de ser el primer gol del partido.

El Badalona aumentó su presión sobre la portería visitante, y a los 16 minutos Salva tuvo que intervenir con acierto en una acción de ataque con disparo final de Robert Simón. La respuesta aragonesa llegó a los 26 minutos en un remate de cabeza de Paco Aguza tras un saque de esquina. Reaccionó el Badalona que apunto estuvo de inaugurar el marcador en un remate de cabeza de Chema Moreno.

La segunda mitad empezó con un serio susto para el Badalona. Morales no atrapó el balón dentro del área y Valentín rechazó el esférico cuando Fran García estaba a punto para rematar. Luego fue el turno de Salva, que realizó una brillante intervención en una falta lateral servida por Hugo Esteban. Minutos antes, De Mesa había disparado desde lejos, pero el balón salió rozando la escuadra. Los zaragozanos siguieron insistiendo y cuando ya se enfilaba la recta final del partido Cris Montes chutó desviado una jugada ofensiva.

Y llegó la gran oportunidad del Ebro en el minuto 78. Pelón cometió falta sobre Fran Gracía y el colegiado no dudó en penalizarlo. Jesús Rubio no erró el lanzamiento desde los once metros y ponía por delante a su equipo a falta de diez minutos para la conclusión del encuentro.

Con ventaja en el marcador, los arlequinados se dedicaron a conservar su renta ante las envestidas del Badalona que se volcó en ataque en busca del empate. Ya no hubo más ocasiones, y el partido finalizó con la victoria por la mínima de un Ebro que se toma un respiro después de sumar un punto en las dos primeras jornadas de liga.

Ficha técnica:

CF Badalona: Morales; Joel Toledo, Pelón, Moyano, Valentín; Robert Simón, Marc Carbó, Toni Jou, Hugo Esteban (Cris Montes, 59); Máyor (Pallarés, 70) y Chema Moreno.

CD Ebro: Salva; Barreda, Espín, Paco Aguza, Lolo Garrido, Fran García, Jesús Rubio, Juanpa Barros (Adri Carrasco, 74), Dani Palomares, Emaná (De Mesa, 56) y Víctor Andrés (Rafa Parejo, 90).

Gol: 0-1, min.80: Jesús Rubio, de penalti.

Árbitro: Tárrega Lajara, valenciano. Tarjetas amarillas a los locales Joel Toledo y Pelón; y al visitante Fran García.