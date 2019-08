Valioso empate del Cuarte en el Municipal de Tarazona

No pudo el Tarazona estrenarse delante de su afición a lo grande. El cuadro turiasonense no pasaba del empate sin goles ante un Cuarte que supo aguantar el empuje ofensivo local. Los rojillos dispusieron de las mejores ocasiones pero la recompensa del gol iba a ser anulada por una presunta falta.

Los primeros cuarenta y cinco minutos dejaron ocasiones claras para el cuadro anfitrión que no acabaron en tanto por poco. Juanma, al cuarto de hora, centraba desde la banda derecha para conectar con Iñaki, este último dentro del área no encontraba el premio del gol. Insistían los locales con otra llegada por medio de Sergio Sánchez que tampoco acertaba a enviar el balón al fondo de la red. A la media hora de juego, Iñaki filtraba un buen pase a su compañero Juanma, pero el atacante no lograba controlar el esférico por poco ante la salida del meta Buetas.

Tras el paso por vestuarios el guión del choque seguía por los mismos derroteros. Los verderoles bien ordenados atrás, buscaban salir a la contra rápidamente. Si bien, la verticalidad de los pupilos de Ricardo Gil no terminaba de traducirse en acciones de peligro real en los últimos metros.

Un gol anulado a Sergio Sánchez pudo haber decantado la balanza a favor de los locales

Cuando se cumplía el minuto 60, un muy activo Juanma ponía a prueba de nuevo al portero rival con un disparo cruzado. Acto seguido, Iñaki obligaba al portero a emplearse a fondo para desbaratar su acción en saque de esquina. El córner iba a ser el momento polémico del encuentro. Sergio Sánchez remataba el centro y lograba marcar el primer tanto de la tarde. Pero la euforia local iba a cortarse con el silbato del árbitro señalando una supuesta falta del autor del tanto (anulado). El colegiado interpretó que el goleador había desplazado a un contrario en la disputa por contactar con el balón. Poco después, el local Escarda reclamaba la pena máxima tras ser derribado dentro del área, acción que el colegiado no interpretó como infracción. Los minutos iban pasando y el empate inicial no se rompía.

Finalmente, el marcador no se movería y ambas escuadras sumaban un nuevo punto en su casillero, resultado que les permite a los dos llevar cuatro puntos en la tabla. Buen punto para el Cuarte, club que celebraba hoy su 50 aniversario, en uno de los campos más difíciles de la categoría.

Ficha técnica:

SD Tarazona: Company, Carlos Javier, Juanma (Torcal, 81), Sergio Sánchez, Iñaki (Ortíz, 72), Santigosa, Molinos, Rausell, Florez, Pepo (Escarda, 46) y Martín.

CD Cuarte: Buetas, Limbeck, Muzquiz, Ginoves, Roldán, Valdés, Leciñena (Nano Modrego, 60), Rosell (Esteban, 62), Íñigo Pérez, Roberto Pérez (Molina, 78) y De Sus.

Árbitro: Baiges Dones, amonestó a los locales Juanma, Carlos Javier y Molinos. Mientras los visitantes Leciñena y Esteban vieron también la cartulina amarilla.