César le pone la quinta marcha a un Fraga que supera al Barbastro

César ha empezado la temporada como acabó la anterior, con su especial compromiso con el gol. Si el año pasado, en preferente, el ariete fragatino firmó más de cuarenta goles, esta temporada la ha empezado con un repóker para demostrar que su cita con el gol no conoce de categorías. “Antes de salir de casa se lo he comentado a la familia. Este año no le tengo miedo a nadie y estoy con mucha confianza”, dijo César al acabar el partido y lo demostró a las primeras de cambio.

El Fraga firmó una victoria que debe aportar mucha confianza al equipo en este inicio de temporada, y lo hizo con su estilete como gran protagonista. No fue el único de un partido que tuvo un toque de locura, en el que hubo casi más goles que ocasiones, con cuatro penaltis (dos en cada área y todos bien pitados). Los otros dos protagonistas lo fueron desde el lado oscuro de la fuerza. El primero, Alonso, el jugador del Barbastro que no midió bien una entrada por detrás en el centro del campo y vio la segunda amarilla. En ese momento su equipo ganaba 1-2. Dos minutos después llegaba el empate y doce más tarde el Fraga había sentenciado el partido con dos goles más.

En esos tres goles apareció el tercer gran protagonista del partido, el meta del Barbastro Diallo, que había estado bien hasta entonces, pero que entró en un túnel del que salió condenado su equipo. Primero se le escurrió de las manos un centro profundo que se iba fuera y que en la continuación permitió a César empatar el partido y luego en dos centros laterales, midió mal salida y se fue a por el balón junto a la línea de fondo, derribando a Leo y a Alexis Quibus y provocando los dos penaltis que, César mediante, sentenciaron el partido para el Fraga.

Estos arrebatos explican el resultado y el guarismo exagerado para el partido que se vio, que no fue malo, que tuvo emoción y tensión, pero ni el Barbastro hizo méritos para irse ganando al descanso, con dos penaltis a favor, ni el Fraga, que mereció la victoria, tampoco exhibió tanto como para golear a su rival.

El partido ya empezó raro, cuando a los cinco minutos Genis agarró a un rival en el área y el penalti lo transformaba Óscar Pérez. El penalti reactivó al Fraga que tuvo más el balón y merodeó el área rival con dos buenas ocasiones para Leo, bien atajada por Diallo, y para César, que se fue rozando el palo. César consiguió el empate al transformar un libre indirecto dentro del área. Así empezaba su recital, que pudo tener continuidad en un mano a mano que cayó del lado de Diallo, felino en el suelo para rebañar el balón con la mano.

El Barbastro reaccionó a la contra con la velocidad de Barrero que ponía en aprietos a la zaga local. En una de estas, casi acabando la primera mitad, un disparo de Ramos, lo rechazó Castilla con el brazo. El penalti lo convirtió Barrero para llevar al Barbastro con ventaja al descanso.

En la segunda mitad, el Fraga apretó en la presión, con la presencia de Cabistañ en el centro del campo, aunque faltaba el último pase para crear ocasiones de gol. César tuvo una clarísima, más que las que convirtió en gol, pero su remate a bocajarro en el área pequeña la rechazó un Diallo que todavía no se había cortocircuitado. Avanzaba el partido con un Barbastro sólido atrás, pero sin salida a la contra y un Fraga cada vez más metido en el partido.

Así llegó la expulsión de Alonso y acto seguido el centro con el fallo de Diallo que permitió a Alexis Quibus centrar al área pequeña para que César (esta vez sí), rematara el empate a la red. Luego ya en los diez minutos finales, llegaron los dos penaltis, transformados por un César que nunca tiene bastante y buscó y encontró el quinto, el repóquer, en otro centro de Alexis, que remató de cabeza en el área pequeña. Todo ello en un cuarto de hora final muy productivo para el Fraga y muy cruel para el Barbastro.

Ficha técnica:

Fraga: Puigvert, Víctor Quibus (Alexis Quibus, 46), Gil, Chiné, Genís (Castilla, 12), Pujol, Grezzana, Nico, Leo, Taberner (Cabistañ, 60) y César.

Barbastro: Diallo, Fumanal, Lasaosa, Ballesteros, Pirla, Óscar Pérez (Roncea, 84), Elbaile, Conte, Alonso, Ramos (Torrecilla, 73) y Barrero (Menestrina, 88).

Árbitro: Sr. Martínez Castillo. Expulsó por doble amonestación a Alonso (72’) del Barbastro. Amonestó a Diallo y Roncea, del Barbastro y a Genís, César, Víctor Quibus y Castilla del Fraga.

Goles: 0-1, min. 5: Óscar Pérez, de penalti. 1-1, min. 15: César. 1-2, min. 43: Barrero, de penalti. 2-2, min. 74: César. 3-2, min. 81: César, de penalti. 4-2, min. 84: César, de penalti. 5-2, min. 89: César.

Incidencias: Buena entrada en La Estacada. Tarde soleada y calurosa, con tiempo para que los jugadores se hidrataran.