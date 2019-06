Copa Aragón Liga Nacional Juvenil

EBRO 1 - 1 STADIUM CASABLANCA (gana en penaltis)

El Stadium Casablanca se lleva el trofeo en una tanda de penaltis de infarto. Se le puso cuesta arriba el partido al Ebro, que se quedó con diez jugadores en el minuto dos tras la expulsión de Herrero. Sin embargo, el cuadro arlequinado no sufría demasiado ante las acometidas verderoles. El Stadium buscaba combinar con velocidad para desarbolar el entramado defensivo de su rival, que se limitaba a esperar una contra. Así llegó el primer gol: Tazueco aprovechó un buen contragolpe para poner al Ebro por delante. Empató rápido el Casablanca con un buen remate de Aznar. Tras la reanudación se volcó el conjunto verderol, pero Gracia se mostró muy seguro y condenó el partido a la tanda de penaltis, donde ninguno de los equipos falló hasta el duodécimo lanzamiento de los arlequinados, que no acabó en la red y otorgó la copa al Stadium Casablanca

Ficha técnica:

Ebro: Gracia, Tenas (Gracia, 63), Bernal, Mazas, Buetas, Redrado, Tazueco (Tobajas, 75), Hernández (Vázquez, 84), Lusiama, Salas (Drammeh, 57) y Herrero.

Stadium Casablanca: Molinos, Aznar (Baciero, 78), Lagos, Arruza (De Blas, 67), Gea (Balde, 61), Guillén, Chaves (Escós, 78), Izquierdo, Cortés, Rodrigo y Tolo.

Goles: 1-0, min, 32: Tazueco; 1-1, min. 36: Aznar. Penaltis: (11-12)

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó al local Redrado y a los visitantes Cortés y Lagos. Expulsó al local Herrero (2').

Copa Federación Juvenil Preferente

SABIÑÁNIGO 1 - 1 MONTECARLO (gana en penaltis)

El Montecarlo supera al conjunto serrablés en la lotería de los penaltis. Partido muy disputado entre dos equipos que saltaron al verde tanteando a su rival. El cuadro zaragozano intentaba combinar en busca de un gol que no llegaba. Por su parte, el Sabiñánigo imponía su ley en el centro del campo, pero no conseguía superar a Miralles. Golpeó primero el cuadro rojillo, que se adelantó con un buen tanto de Val. Respondió pronto el cuadro serrablés, que empató la contienda por medio de Escolano. No hubo tiempo para más y el partido se fue a los penaltis, donde el Montecarlo se mostró más acertado que su rival y consiguió alzar el trofeo.

Sabiñánigo: Uriguén, Alcolado, Toro, Vizcarra, Belio, Mur, Ruiz, Ferrer (Ceped, 64), Aguilar (Moldován, 86), Tanase y Escolano.

Montecarlo: Miralles, Larraga (García, 64), Velasco (Grima, 84), Boza, Horno, Mallor, Cañadas (Agustín, 64), Lorente, Rodríguez, Val (Boza, 69) y Carreño.

Goles:0-1, min. 71: Val; 1-1, min. 80. Escolano.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al local Toro.

Copa Federación 1ª Juvenil

FUENTES 0 - 4 STADIUM VENECIA

El Stadium Venecia no da opción al Fuentes. Magnífico partido del cuadro rojillo que comenzó a decantar la final desde los primeros minutos con un buen gol de Correas. Escasos minutos después, tras otra buena jugada en combinación, llegó el segundo tanto, obra de López. Tras el paso por vestuarios, el Fuentes se volcó buscando recortar distancias, pero se encontró con un gran Stadium Venecia que finiquitó el partido con dos tantos de Val.

Ficha técnica:

Fuentes: Miguel, Sánchez, Artigas (Molinero, 61), Casabona (Fraile, 66), Membrado (Porroche, 56), Esteban, Royo (Kolly, 63), Martínez, Casaló, Herrero (García, 61) y Berzal.

Stadium Venecia: Nieto, Manuel, Fabre (Burgo, 66), Lavilla, Ramo, Val (Gimeno, 77), López (Rodrigo, 57), Muñoz, Correas (Valero, 80), Mustafa y Nadal.

Goles: 0-1, min. 9: Correas; 0-2, min. 16: López; 0-3, min. 48: Val; 0-4, min. 73: Val.

Árbitro: Suberbiola Zuniga. Amonestó a los locales Casaló y Sánches; y al visitante Fabre.

Copa Federación 2º Juvenil -

ALFINDÉN 5 - 5 UTEBO (Gana por penaltis el Alfindén)

El Alfindén se lleva una alocada final. No fue partido para taquicárdicos el disputado entre Alfindén y Utebo. Comenzó golpeando primero el Utebo, que se adelantó en el primer minuto de partido. No tardó en reaccionar el conjunto de Alfindén, que remontó el partido tras la reanudación. En unos minutos frenéticos el partido se puso con empate a 4, y aún faltaba el colofón final, pues se adelantó el Alfindén a falta de tres minutos, y cuando parecía que se llevaba la final consiguió igualar el Utebo. Los lanzamientos de penalti sonrieron al Alfindén, que se mostró infalible desde los 11 metros.

Ficha técnica:

Alfindén: Alegre, Rubio (Romanos, 67), Casans, Peinado (Fuentes, 65), Val, Rodes (Castaño, 57), López, Sánchez, Saz, Usón (Alonso, 51) y Tenas.

Utebo: Ortí, Amador, Val, Martín (Sanz, 83), Marín (Solanas, 51), Sanz, Mocanu, Ducure (Ray, 79), Latas, Lasierra (Onrubia, 70) y Bilal.

Goles: 0-1, min. 1: Sanz; 1-1, min. 35: Sánchez; 2-1, min. 47: Tenas; 2-2, min. 54: Lasierra; 2-3, min. 56: Lasierra; 3-3, min. 57: Alonso; 3-4, min. 63: Bilal; 4-4, min. 65: Castaño; 5-4, min. 87: Castaño; 5-5, min. 89: Bilal. Penaltis: (5-3).

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a los locales Rubio, Casans, Val, Peinado, Tenas, Fuentes y Castaño; y al visitante Ortí. Expulsó al visitante Val.

