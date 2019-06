Consulta todas las crónicas de las finales de Copa en la categoría infantil

COPA FEDERACIÓN 1ª INFANTIL A

RACING CLUB ZARAGOZA 6-1 ALCAÑIZ

El Racing Club Zaragoza no dio opción de competir la final al Alcañiz tras hacerse con el triunfo por seis goles a uno. Los albicelestes se posicionaron con el resultado de cuatro a cero tras la primera hora de juego, gracias a los tantos de Ríos, Aladrén y Viader por partida doble. Castillo y Prades acabaron de redondear la goleada, aunque Bielsa maquilló el resultado final en el último suspiro del encuentro.

Racing Club Zaragoza: Valencia, Crespo, Franco, Zoicán, Ríos, Regidor, Prades, Viader, Anso, Divasson y Aladrén. También jugaron Calvo, Drulik, Castillo, Serrano y Viella.

Alcañiz: Villarroya, Zahare, Bosque, Gimeno, Julián, Rivero, Fuster, Cheres, Prats, Bielsa y Calvo. También jugaron Valles, Bono, Espejo, Popa y Bouzouad.

Goles: 1-0, min. 37: Ríos. 2-0, min. 52: Aladrén. 3-0, min. 56: Viader. 4-0, min. 60: Viader. 5-0, min. 62: Castillo. 6-0, min. 69: Prades. 6-1, min. 69: Bielsa.

Árbitro: Khayate Wardaoui. Amonestó al visitante Julián.

COPA FEDERACIÓN 1ª INFANTIL B

EBRO 2-4 BALSAS

El Ebro y el Balsas protagonizaron un partido cuanto menos igualado e intenso que se acabaron llevando los avispas gracias a un triplete de González. Mientras el Ebro esperaba una salida a la contra para ponerse por delante en el marcador, el Balsas prefirió salir con el balón jugado desde atrás. No obstante, los arlequinados se pusieron con el dos a cero a favor pasada la primera media hora de juego. La reacción del Balsas llegó en forma del primer gol de González al filo del descanso. Ya en la segunda mitad, Saganta igualó el partido en un saque de esquina y González anotó dos goles más para darle el trofeo al Balsas.

Ebro: Rodrigo, Mastral, De Lope, Bruno, Baquero, Del Río, Tobajas, Clavería, Sanz, Sánchez y Langa. También jugaron: Sancho, Cavero, Saúl, Rodríguez y Crespo.

Balsas: Portero, Yago, Martínez, Jesús, Pérez, Suriñach, Ibrahim, Asín, Cuevas y Saganta. También jugaron: Bernad, González, Comisaña, Gracia y Escriche.

Goles: 1-0, min. Clavería. 2-0, min. 30: Tobajas. 2-1, min. 34: González. 2-2, min. 40: Saganta. 2-3, min. 56: González. 2-4, min. 69: González.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a los locales De Lope y Sánchez y a los visitantes Cuevas, Jesús y Escriche.

COPA FEDERACIÓN 2ª INFANTIL A

HERNÁN CORTÉS 0-2 HELIOS

El Helios se repone a la temprana expulsión de Collado y gana la final. El duelo no pudo comenzar peor para un conjunto heliófilo que se quedó con un hombre menos en los primeros compases. No sacó provecho un Hernán Cortés que dispuso de acercamientos, pero no tuvo suerte en los metros finales. El conjunto del Pirulí arriesgó y el Helios aprovechó dos contraataques transformados por Altamirano e Ibáñez para ganar el duelo.

Hernán Cortés: Amejgar, Armijos, Fortea, Aguilar, De Jesús, Santos, Ngom, Julián, Guiu, Royo y García. También jugaron Martínez, Pascual, Alen, Hernández y Aguilera.

Helios: Muñoz, González, Herrero, Chopo, Álvaro, Baciu, Collado, Ibáñez, Muñoz, Manzanares y Altamirano. También jugaron Lozano, Martín, Pérez, Palos y Berdejo.

Goles: 0-1, min. 60: Altamirano. 0-2, min. 68: Ibáñez.

Árbitro: Fernandes Pereira. Amonestó al local Guiu y al visitante Chopo. El visitante Collado fue expulsado en el minuto 17 por tarjeta roja directa.

COPA FEDERACIÓN 2ª INFANTIL B

EL OLIVAR 2-1 OLIVER CD

Ferrer guía a El Olivar al campeonato de copa. El delantero blanquillo se echó al equipo a sus espaldas y lo puso por delante muy pronto. El Oliver gozó de varios acercamientos, sin suerte. Tras el descanso, una falta muy lejana significó el empate a uno, pero nueve minutos más tarde, una acción personal de Ferrer driblando a varios zagueros le sirvió a Martínez para que marcase a placer. Tras el dos a uno, el equipo azulgrana se volcó en busca de la igualada. Dispuso de varias faltas desde la frontal, pero no lograron el empate a dos.

El Olivar: Morales, Hernández, Aznar, Dumitrescu, Marco, Ortín, Burillo, Alejandre, Ferrer, Martínez y Solanas. También jugaron: Alan, Rubio, Mainer, Aranda y Marcos.

Oliver: Condón, Ariza, Paniego, Collado, Albesa, Gordo, Lázaro, Vázquez, Lidia, César y Lacueva. También jugaron: Sisamón, Camacho, Marcos, Javier y Tarongi.

Goles: 1-0, min. 6: Ferrer. 1-1, min. 35: Paniego. 2-1, min. 44: Martínez.

Árbitro: Cote Aragón. Amonestó a los locales Burillo y Marco.

COPA FEDERACIÓN 3ª INFANTIL

ACTUR PABLO IGLESIAS 1-4 SEULCAR SAN FERNANDO

El San Fernando pone fin a la temporada ganando la copa ante el Actur Pablo Iglesias. Los arlequinados rojiblancos se encontraron con el resultado en contra en el minuto 19 después de que Povedano abriera la lata. A los 20 minutos de haberse iniciado la segunda mitad Otal e Ibáñez dejaron el partido prácticamente sentenciado a favor del San Fernando. Gracia recortó distancias cuando quedaban a penas 10 minutos para llegar al final, pero Ormaz se encargó de anular cualquier esperanza de remontada.

Actur PI: Miguel, Jorge, Rodrigo, Rubén, Marc, Jiménez, Gracia, Grande, Galindo, Lizer y Yasin. También jugaron: Soteras, Ibáñez, Gallardo, Novella y Díaz.

Seulcar San Fernando: Paracuellos, Tolo, Otal, Jorge, Sergio, Ibáñez, Ormaz, Povedano, González, Abadías y Díaz. También jugaron: Berdejo, Legua, Molia, Gutiérrez y Perálvarez.

Goles: 0-1, min. 19: Povedano. 0-2, min. 40: Otal. 0-3, min. 55: Ibáñez. 1-3, min. 59: Gracia. 1-4, min. 64: Ormaz.

Árbitro: Cots González. Amonestó al local Grande y al visitante Jorge Barrena.

