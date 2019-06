No pudo ser, y el Sariñena dijo adiós en un escenario de gala como el Artés Carrasco al sueño de pugnar por el ascenso. Los monegrinos no pudieron hacer valer el solitario tanto que traían de El Carmen. Le costó encontrar portería al equipo local pese al dominio desde el primer compás ante un Sariñena que defendía con orden, pero los dos goles llegaron el tramo final del primer tiempo, momento clave.

El Sariñena, de rojo, salió sin prisa. Muchos hombres por detrás del balón, bien posicionados y esperando alguna contra para Ibra o Adrián. Eso si, tenían serias dificultades los monegrinos para salir con el cuero controlado. El Lorca volcaba el juego por su ataque izquierdo. En el minuto ocho, el cuadro local pudo marcar el primero, pero el tiro mordido de Oliva lo atajó Israel. Los anfitriones mandaban, pero no encontraban claridad en los último metros. Posteriormente, en el minuto veintinueve en un contragolpe del Sariñena que obligó a Hortal a sacar una mano salvadora para los lorquinos.

Pasaban los minutos y el Lorca no perdía la paciencia, pero le llegó el premio. Funcionó la estrategia. Sergi botó un saque de esquina y el más veterano, Ángel Robles, peinó lo justó para marcar por el segundo palo. Y el mazazo llegaría un minuto antes del descanso. Gran jugada de Luismi por la derecha, pisó línea de fondo, puso un balón de oro raso y Manu Costa, pichichi del equipo,empujó al fondo de la red.

No encontró el Sariñena el camino de revertir el marcador en contra

En la segunda parte, el Lorca Deportiva pausó el juego pero sin renunciar al ataque. El Sariñena no dio el paso adelante que se le suponía y casi no se acercó a la meta de Hortal en la primera media hora. El técnico visitante metía en el campo a Ligorred en busca de verticalidad, pero no había manera. A los oscenses les pesó el campo y el calor, aunque el equipo se acabaría vaciando en un hermoso esfuerzo. No encontraba claridad en la medular. Los murcianos estaban más cerca de sentenciar y Canty estrelló un balón en el palo. Ya en el tiempo de añadido, Mansour cabeceó al larguero y el rechace lo convirtió Villanueva a placer en el tercer tanto que sentenciaba definitivamente.

Ficha técnica:

CF Lorca Deportiva: Hortal, Luismi, Argachá, Galiano, Ángel Robles, Higgins, Manu Costa (Nono, 71), Sergi, Canty (Villanueva, 78), Oliva, Diego López (Mansour, 84).

CD Sariñena: Israel, Ballesteros, Néstor, Guti, Toñín Echevarría (Álvaro, 67), Borja (Alonso, 82), Cota, Jaime, Ibra (Ligorred, 57), Adrián, Alvarado.

Goles: 1-0 Minuto 37: Ángel Robles. 2-0 Minuto 44: Manu Costa. 3-0 Minuto 91: Villanueva.

Árbitro: Morales Moreno (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a los visitantes Adrián y Néstor, así como al técnico Dani Martínez.

