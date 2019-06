El Tarazona afronta en Orihuela una final por el ascenso a Segunda B

Por orden de juego, el segundo conjunto aragonés que deberá dar la vuelta, junto al Illueca a un resultado adverso, será el Tarazona, que visita el domingo (19.00) el estadio de Los Arcos para medirse al Orihuela, tratando de revertir ese gol con el que los alicantinos salieron triunfantes del Municipal turiasonense.

No es sencillo remontar a domicilio, pero no hay que caer en el desánimo. Se vio en la ida que los de David Navarro combatieron cara a cara contra un contrincante poderoso, de mucho oficio, al que superaron en número de ocasiones, pero no las aprovecharon, unas veces por desacierto propio y otras por las excelentes intervenciones del meta Emilio, mientras que los oriolanos, mucho más efectivos, atinaron en una de las llegadas, para marcar un gol de rebote pero igual de válido que si hubiera entrado por la escuadra.

El objetivo es claro, en un partido que es una final directa por el ascenso, pagar al Orihuela con su misma moneda haciendo un gol a domicilio. Todo un partido por delante para hacerlo, con la cabeza fría, sabiendo que llegue cuando llegue y si los locales no marcan, la prórroga estaría asegurada. A poco que la puntería vuelva a estar afinada en un equipo que no hay que olvidar que ha hecho 72 goles en la temporada, las opciones de dar la vuelta a la eliminatoria van a crecer como la espuma.

El cuadro aragonés está obligado a afinar su puntería ante los valencianos

Para dar más valor a lo que va a intentar hacer el Tarazona, habría que destacar que el Orihuela no ha perdido en su terreno en todo el curso. 15 victorias y cuatro empates componen un palmarés brillantísimo, casi intachable. Pero como suele decirse, las estadísticas están para romperse y siempre tiene que haber una primera vez. Lleno de reventón el que presentarán las gradas, con quedada previa para recibir a los jugadores locales, y en medio de la marabunta, un grupo de seguidores rojillos que se van a dar un buen atracón de kilómetros con la esperanza de ser ellos quienes celebren.

Destacado Illueca y Sariñena no quiere acabar su sueño

Para adaptarse al campo de hierba natural, el Tarazona se ha estado ejercitando a lo largo de la semana en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, que ha tenido el fenomenal gesto de poner sus instalaciones a disposición. Ojalá que todo lo entrenado salga a pedir de boca y que a eso de las nueve de la noche del domingo los que sonrían de oreja a oreja sean jugadores, cuerpo técnico y directiva rojilla.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición