Illueca y Sariñena no quiere acabar su sueño

El Illueca buscará no poner el punto final a una campaña histórica, prolongándola al menos 15 días más. Para que eso suceda, deberá levantar el (2-0) en contra con el que regresó de Málaga en su enfrentamiento ante El Palo. Todo un desafío que afrontar en 90 minutos. Un reto complicado pero no imposible de realizar. El intento de remontada dará comienzo el sábado a las (19.30) tras retrasarse una hora el inicio del partido por predicción de temperatura superior a los 30º, ya que según el artículo 214.10 del Reglamento General de la RFEF, los encuentros no podrán comenzar antes de la hora a la que lo hará en el Papa Luna.

No fue muy afortunado el estreno en un ‘play off’ de los de Javier Romero, aunque méritos hicieron de sobra para que el marcador final fuese otro. No atinaron en las ocasiones que tuvieron, empezando por una de Morales en el primer minuto, que le hubiera dado otro rumbo a la eliminatoria. Más ocasiones marradas y en el cuarto de hora definitivo, el par de mazazos paleños en forma de goles con fortuna ambos.

Como de nada vale lamentarse, porque nada de lo que pasó va a cambiar, lo mejor es pasar página, mirar hacia adelante y pensar en como revertir la situación. Las sensaciones no fueron malas, ni mucho menos se fue inferior al rival, por lo que si todo sale bien desde el inicio, quizá haciendo un gol rápido, todo podría acabar pasando. Aunque habrá que arriesgar, también habrá que tener cuidado con que El Palo no haga gol, porque si así pasase, tocaría incrementar hasta cuatro el número de dianas a marcar.

El Papa Luna se convertirá en una olla a presión, pues a los fieles socios, se unirá más gente del pueblo y de los alrededores que buscará dar el impulso necesario para que se viva una nueva tarde inolvidable.

El Sariñena jugará el sábado el partido de vuelta de la primera eliminatoria del ‘play off’ de ascenso a Segunda División B ante el Lorca Deportiva (18.30) con la ventaja de un gol del partido de ida jugado el pasado domingo en El Carmen logrado por Guti.

Los murcianos demostraron tener mucho oficio, pero no supieron perforar la meta de Israel a lo largo de los noventa minutos. Ahora, el tiempo corre en su contra y los del Carmen tendrán que poner sobre el terreno de juego su experiencia. No encajar un gol pronto sería una de las claves para que los Dani Martínez estén quince días más jugando el 'play off' de ascenso después de la gran temporada que han hecho en la liga regular.

