Dulce derrota del Cuarte que se proclama campeón tras caer ante el Zaragoza 2014

El Cuarte cayó derrotado en su feudo frente a un Zaragoza 2014 que estaba luchando por la salvación matemática y que la consiguió con el triunfo en el campo de su rival del día de ayer. El partido estuvo muy disputado en todo momento y con este resultado ambos equipos consiguen certificar sus objetivos deportivos.

El partido comenzó con muchos nervios por parte de los jugadores de ambos equipos, conscientes de lo que había en juego. El nerviosismo presente en el partido dio lugar a numerosas imprecisiones y malas decisiones. Fue el Cuarte quien se hizo con el control del partido, y el Zaragoza 2014 esperaba replegado en campo propio para robar el balón y salir a la contra. Y así llegó el primer gol, obra de Grezzana, en el ecuador de la primera parte tras una buena jugada colectiva. Los minutos fueron pasando sin ocasiones para ninguno de los dos equipos y así se llegó al descanso.

Durante la segunda parte y con el paso de los minutos, al cuadro local le entró la prisa y el miedo de perder el liderato tras muchas jornadas defendiéndolo. Los jugadores del Cuarte lo intentaron de todas las maneras pero no les salieron las cosas, no fue su día. Los últimos minutos, con más corazón que cabeza, buscaron un gol que no llegó y el partido terminó con victoria visitante.

Los jugadores del Cuarte lo intentaron, pero no tuvieron su mejor día

Pese a la victoria, el Cuarte se proclamó campeón del grupo I de Regional Preferente debido a que el Barbastro no aprovechó el pinchazo del líder y cayó ante el Biescas. El Zaragoza Fútbol Club 2014, por su parte, salvó la categoría. Ha encadenado 5 victorias en los últimos 5 partidos que le han permitido salvarse sobre la bocina y tras un final de temporada brillante.

Ficha técnica

Cuarte: Láinez, Limbeck, Arroyave, Múzquiz, Ginovés, García, Leciñena (Corcodel, 81), Bilal (Penón, 61), Martínez, Guillén (César, 61) y Arechavaleta.

Zaragoza Fútbol Club 2014: Rosado, González, Stechina, Polo, Fernández (Motero, 84), Isern (Tapia, 67), Kevin (Vidal, 68), Pérez (Castroviejo, 87), Lavilla, Grezzana y Esapa (Petar, 81).

Goles: 0-1, min. 26: Grezzana.

Árbitro: Amonestó al local Martínez y al visitante Esapa. Expulso por roja directa al local García en el minuto 89.

