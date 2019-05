El Hernán Cortés y el EFB Calatayud se repartieron los puntos en un duelo en el que ambos conjuntos ya no se jugaban nada. Esto se notó en el desarrollo del juego, con los ataques predominando sobre las defensas, dando a los porteros el protagonismo de las acciones. El cuadro bilbilitano se adelantó hasta en dos ocasiones en el marcador, pero la mayor pegada de los arlequinados acabó igualando la contienda.

El primer tanto del encuentro no se hizo esperar. Una mano en el área local fue señalada por el colegiado en el minuto 4, algo que no desaprovechó El Hafidi para adelantar a los suyos desde los once metros. El Hernán reaccionó y dominó algo más la posesión tras el tanto inicial, dando un par de avisos a Rodríguez en el primer cuarto de hora. Finalmente, una buena jugada en banda de Panduro dio origen al gol de Villuendas, que anotó el gol del empate a placer.

El intercambio de llegadas fue la tónica habitual de una primera parte en el que el marcador no se movió más. En la reanudación, ambos equipos mantuvieron intacto el guion y basaron su juego en los ataques, practicando un juego alegre y entretenido para el espectador. Los visitantes apostaban más por la verticalidad, mientras que los hombres de Nico Pedraza trataban de madurar más las jugadas en el centro del campo.

Finalmente, la traca final se desató en el último cuarto de hora, cuando Miranda, tras una serie de rechace en el área, puso de nuevo por delante a los blanquillos. No se amilanaron los del García Traid, que solo dos minutos después, en el 81, devolvieron la paridad al luminoso, poniendo el 2-2 definitivo que significa el punto final a la temporada.

Ficha técnica:

Hernán Cortés: Rivera, Arnal (García, 54), Gracia, Lezcano, Villuendas (Lucientes, 54), Íñigo, Nieto, Claver (Zueco, 54), Sánchez, Teresa y Monterde (Escola, 54).

EFB Calatayud: Rodríguez, Blasco, Solanas, Ortega, Mallén, Cortés, Yagüe, Miranda, Iglesias, El Hafidi y Taus.

Goles: 0-1, min. 4: El Hafidi, de penalti. 1-1, min. 21: Villuendas. 1-2, min. 79: Miranda. 2-2, min. 81: Íñigo.

Árbitro: Ferrer Collado.

