Amarga derrota para un Illueca que vuelve de Málaga con un resultado desfavorable

Amarga derrota, a domicilio en el partido de ida de la eliminatoria por el ascenso ante el CD El Palo, para un CF Illueca que ni mucho menos mereció perder. Los pupilos de Javi Romero jugaron mejor al fútbol, controlaron más y generaron las mejores ocasiones de gol pero no estuvieron finos en la definición y los malacitanos, que en la primera ni siquiera remataron a puerta, se aliaron con la diosa fortuna para hacer dos goles que se deberán remontar ahora en el Papa Luna.

Todavía más de un aficionado no se había sentado cuando, a los quince segundos de iniciarse el partido, el veterano portero local Manolo Reina recibe la pelota de sus compañeros tras el saque de centro, la controla, levanta la cabeza oteando un buen pase y entonces para sorpresa de todos los presentes se hace un lío tremendo con la pelota en sus pies y la pierde ante la presión de un Morales que no tuvo suerte en el rechace, porque salió escorado e incontrolable propio del césped artificial y eso le dio margen al cancerbero para revertir su tremenda pifia.

Esa jugada generaría muchos nervios a un conjunto paleño que entraba fatal a la eliminatoria y que hasta el ecuador del primer periodo no terminó de centrarse un poquito, mostrándose durante esta fase siempre muy impreciso y duditativo aunque también voluntarioso y generoso en el desgaste físico. Por su parte los illuecanos controlaron con suficiencia el ritmo de juego y no pasaron por ningún apuro, de hecho en todo el primer periodo los malacitanos no tuvieron ni una sola ocasión ni remate a palos peligroso, pero no menos cierto es que el Illueca tampoco fue capaz de dominar la posesión de un cuero siempre dividido y descontrolado en un Nuevo San Ignacio de características peculiares, porque al piso artificial se deben destacar sus más que reducidas dimensiones.

La segunda y última oportunidad de gol de la primera parte también fue aragonesa, a diez del descanso con el goleador Morales como protagonista, tras un saque de esquina envenenado al segundo palo que bien pudo acabar en la red. Reseñar a su vez que a la media hora Simón tuvo que retirarse lesionado y Javier Romero introdujo a Ormad.

En el reinicio El Palo salió mejor y ya a los dos minutos el portero visitante Roberto tuvo que estirarse y sacar una buena mano para mandarla a la esquina. Poco más tarde el máximo artillero de los azules, Pepe Capitán, cabeceaba alto pero con peligro. Ahora se jugaba en campo maño y sin embargo en el nueve el Illueca tuvo otra muy clara. Falta en un costado cerca del medio campo que bota Gimeno, Morales la pone de cabeza al punto de penalti y Karol Losin remata también con la testa para que el portero ataje el cuero abajo casi encima de la línea de gol.

Este susto de nuevo hizo daño a los anfitriones y en los siguientes minutos sufrirían mucho ante un Illueca ambicioso que arriesgó valiente con una presión muy alta, aunque con el correr del reloj las fuerzas se equilibraron. En el veinte y tres el local Javi López disparaba con intención y Roberto realiza una gran intervención. En esta segunda mitad todo estaba mucho más abierto y cumplida la media hora la fortuna se alió con los locales, en un balón rechazado a la frontal que enganchó un centrocampista local con la suerte de que su disparo tocó en un defensor y se quedó muerto dentro del área junto al goleador Pepe Capitán, que no perdonó y fusiló a Roberto.

El Illueca se lanza a por el empate y lo paga con otro gol en contra con mucha fortuna local

Entonces el equipo de Javier Romero se encorajinó, adelantó líneas en busca del empate y dejó espacios a su espalda. Error importante, porque al poco los locales aprovechaban un robo para montar una contra por el costado derecho que terminó Javi López dejándola franca para Cazorla y éste completamente solo dispara mordido pero, otra vez la fortuna, la pelota se cuela en la red. En el descuento el Illueca pudo marcar con una falta en la frontal muy peligrosa y en el posterior córner con un cabezazo de Karol.

Ficha técnica:

CD El Palo: Manolo Reina; Lulu, Caturla, Nacho Aranda, Salvi Ramírez; Álex Barrera, Jorge Pina (Cazorla, 74); Javi López, Durán, Mini (Juanillo, 50); y Pepe Capitán (Javilillo, 84).

CF Illueca: Roberto; Pinto, Karol, Jorge López, Escolar; Cavero, Edu Simón (Dani Ormad, 31); Gimeno, Gracia Peña (Escarda, 79), Dani Suárez (Gorri, 82); y Morales.

Goles: 1-0, min. 77: Pepe Capitán. 2-0, min.82: Cazorla.

Árbitro: Abril Portillo (Murcia). Amarilla a Mini, Aranda, Barrera, Lulu, Juanillo; Suárez, López.

