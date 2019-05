El Altorricón no pudo despedirse de su afición con una victoria, pero los tres puntos conseguidos por el Jacetano tampoco se tradujeron en alegría para su afición, porque los jaquenses descienden de categoría. En una gran primera parte del Altorricón, los hombres de Borja Carrera consiguieron plantar cara un rival que sabía muy bien lo que necesitaba (vencer y esperar). Lo lograron hasta la expulsión de Luque en el minuto 42, y el paso de los minutos que fue haciendo mella y permitiendo que el Jacetano terminará de llevarse el partido.

Pese a la victoria, el Jacetano desciende de categoría debido a otros resultados de terceros

Comenzó el partido con unos minutos de tante por parte de ambos equipos. En el minuto 21 el Jacetano se adelantó en el marcador gracias un trallazo de Felipe desde fuera del área. Sin embargo, el Altorricón no tardó en reaccionar e igualar la contienda, cuando tras un potente saque de de Bi, Adrià batió a Sergio. A la media hora de partido, Raúl cometió un penalti que transformó Borja. El meta local no pudo desquitarse de la falta cometida y no evitó que el jaquense colocara el 1 a 2 en el marcador con un disparo que se coló cerca del palo derecho. Con esto se llegó al descanso.

Tras el descanso, el paso de los minutos y el hecho de que los altorriconenses jugaban con un hombre menos, tras la expulsión de Luque, comenzaron a dejar espacios en defensa. No obstante, no fue hasta el último cuarto de hora cuando el Jacetano consiguió sentenciar el encuentro. Primero con el golazo de Tomi de falta directa que se coló por la escuadra izquierda de la meta altorriconense. Era el minuto 74. En el 86 una contra que finalizó Raúl dio lugar al 1 a 4 definitivo.

Pese a la victoria del Jacetano, el club oscense pierde su plaza en la categoría y desciende a Primera Regional, debido a que Magallón y Tardienta vencieron sus respectivos encuentros.

Ficha técnica

Altorricón: Rául, Álex, Bi, Adrià, Moussa, Juanan, Genís, Luque, Joan, Javi y Diego (Makan, 46) (Pere, 87).

Jacetano: Sergio, Bandrés, Aznar (Capillas, 22), Caba, Borja, Felipe, Grasa, Tomi (Oier, 78), López, Aso (Raúl, 72) y Gracia (Franco, 82).

Goles: 0-1, min. 20: Felipe. 1-1, min. 23: Adrià. 1-2, min. 30: Borja, de penalti. 1-3, min. 74: Tomi. 1-4, min. 87: Raúl.

Árbitro: Abardia Tosat. Asistido por Monteagudo Soler y Estallo Alcubierre. Amonestó a los locales Raúl, Diego, Adrià, Joan, Makan y Bi; y a los visitantes López, Grasa y Tomi. Expulsó al local Luque en el minuto 42 con roja directa.

