El Sariñena toma la delantera en la eliminatoria ante el Lorca Deportiva

El Sariñena viajará a Lorca con ventaja tras derrotar al Lorca Deportiva por 1-0 con un tanto de Guti en la segunda parte de un duelo igualado en el que Israel ha evitado el empate visitante en el tiempo de añadido. Victoria y portería a cero para encarar con optimismo la vuelta de esta primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División B.

Los primeros minutos han servido de tanteo, con ambos equipos intentando sacar el balón desde atrás pero con poca profundidad por el buen hacer de las defensas. De hecho, la primera opción no ha llegado hasta los diez minutos y ha sido con un disparo lejano de Manu Costa sin peligro que se ha marchado fuera. Cuatro después sí ha podido adelantarse el Lorca. Canty se ha dado la media vuelta en el área y su lanzamiento con la izquierda lo ha sacado Israel con una mano salvadora. En el córner, Argachá ha empalmado el cuero pero lo ha enviado por encima del larguero.

El Sariñena salía vivo pero no era capaz de pisar área rival ni jugando en corto ni con balones largos a Adrián y Ligorred, mientras que los visitantes volvían a dar un toque de atención a los monegrinos en el 20 con un tiro de Manu Costa que se iba cerca del palo. Con el paso de los minutos, el Lorca se ha hecho con el control del juego y a los locales apenas les duraba la posesión. Manu Costa ha buscado la puerta con un lanzamiento de falta que ha ido a parar a las manos de Israel. Y justo cuando se cumplía la primera media hora de partido ha llegado la primera ocasión del Sariñena. Ligorred ha peleado la pelota en la izquierda y ha metido un centro dirigido a Cota, a quien le ha pillado por sorpresa el balón al no despejarlo la defensa y no ha podido rematar en condiciones con todo a su favor.

Esa jugada ha dado alas a los monegrinos, que han ido a más y han empezado a merodear las inmediaciones de la portería rival. Los de Dani Martínez han tenido una falta en la frontal que ha botado Jaime Barrero, pero su tiro ha marchado por encima del travesaño. Sin embargo, el equipo murciano ha vuelto a equilibrar el encuentro y ha tenido la última con una falta de Diego que ha atrapado Israel para llegar al descanso con el empate.

En la reanudación ha salido mejor el Sariñena, más cómodo, sin dejar respirar a su rival y creando más peligro. En el minuto 53, Ligorred ha centrado en una falta lateral y Adrián, en el área pequeña, ha controlado, pero se ha quedado con poco ángulo y Hortal ha tapado bien su disparo. Ha respondido poco después el Lorca en otra acción a balón parado, con un tiro de Galiano que ha tapado la defensa y una volea lejana de Diego tras el rechace que ha atrapado Israel.

Cuando parecía que el Lorca empezaba a dominar, pasada la media hora, se ha adelantado el Sariñena en una contra bien llevada por Jaime y Cota, que se ha metido en el área y ha dado el pase de la muerte a un Guti, que ha llegado a lo Piqué para empujarla, desatando la locura en El Carmen.

El Lorca ha subido una marcha más a la hora de atacar, pero los monegrinos estaban sobrios y sólo concedían a su rival oportunidades en jugadas de estrategia. Sin embargo, los murcianos han ido achuchando cada vez más a base de internadas por las bandas y centros, y el Sariñena ha sabido sufrir y aguantar esas acometidas con una buena labor defensiva.

A los locales se les veía más cansados que a su rival y en el 88 Canty ha reclamado un penalti por agarrón de Guti que Romero Freixas no ha señalado. Justo cuando se ha cumplido el 90 ha tenido el empate el Lorca con un envío desde la derecha que no ha acertado a rematar bien Nono cuando estaba totalmente sólo. Y ha aparecido Israel en el 93 para salvar a los monegrinos. Canty ha cabeceado una falta lateral y el meta local ha sacado el balón con una gran estirada cuando el Lorca ya veía el empate. Así ha cerrado el Sariñena un triunfo con el que toma ventaja, aunque la eliminatoria queda abierta para jugarse en Lorca.

Ficha técnica:

CD Sariñena: Israel, Alvarado, Guti, Toñín, Néstor, Ballesteros, Jaime Barrero, Borja Peña (Younoussa, minuto 91), Cota (Alonso, minuto 81), Ligorred (Ibra, minuto 60) y Adrián.

Lorca Deportiva: Hortal, Robles (Higgins, minuto 66), Argachá, Mansour, Galiano, Luismi, Manu Costa, Sergi, Canty, Oliva (Nono, minuto 80) y Diego.

Goles: 1-0 Minuto 64: Guti.

Árbitro: Gonzalo Romero Freixas (Comité catalán). Amarillas a Guti, Borja Peña y Adrián por parte local y Oliva, Robles y Higgins por parte visitante.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la ida de la primera eliminatoria de ascenso a Segunda División B disputado en El Carmen ante unos 400 espectadores.

