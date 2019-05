El Caspe supera con comodidad al Valderrobres

Cómoda victoria del Caspe ante el colista. Saltó al campo más entonado el Caspe, sabedor de una victoria le permitía soñar con el ascenso, siempre y cuando Valdefierro y Cariñena no sumaran. No tardó en abrir la lata el conjunto caspolino, que se adelantó con un gran remate de cabeza de Lizarbe a la salida de un córner. El tanto relajó a los de Carlos Burillo, que mandaban con claridad. Solo la falta de acierto en los metros finales y el buen hacer de Estupiña evitaban la goleada local. Sin embargo, cuando corría el minuto 26 llegó el segundo tanto local: Muniesa la puso desde la banda derecha y López introdujo el balón en su propia portería. Pudo recortar distancias el conjunto turolense, pero Mario respondió con seguridad al lanzamiento de Monteiro. No hubo tiempo para más en la primera mitad.

El paso por vestuarios motivó a los caspolinos, que salieron con una marcha más que su rival. Prueba de ello fue el gol de Novella, que superó con un buen disparo la estirada del meta visitante. No quitó el pie del acelerador el Caspe, que seguía dominando y mandando con comodidad. Castilla marcó el cuarto de la tarde tras una buena jugada. Merino completó la manita definiendo con calidad ante la salida de Estupiña. El Valderrobres encontró el gol de la honra en los últimos minutos por medio de Caso, que superó a Mario en el mano a mano. El punto cosechado por el Valdefierro no permite al Caspe conseguir el ansiado ascenso, pero se despide con una goleada de su afición.

Ficha técnica:

Caspe: Mario, Loscos, Lizarbe (Merino, 53), Gil (Moreno, 66), Castilla, Gómez, Burillo (Escuín, 53), Muniesa, Puyo, Gallego (Novella, 48) y Ballester

Valderrobres: Estupiña, Pascu (Inglés, 62), Abella, Monteiro (Grau, 62), López, Ceperuelo, Lasmarías (Lazrak, 62), Segurana, Lombarte, Lucano y Roca (Caso, 62).

Goles: 1-0, min. 4: Lizarbe; 2-0, min. 26: López (p.p.); 3-0, min. 53: Novella; 4-0, min. 74: Castilla; 5-0, min. 82: Merino; 5-1, min. 86: Caso.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a los visitantes Lombarte y Segurana. Expulsó a Lazrak por doble amonestación.

