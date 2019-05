Derrota por la mínima del Tarazona, que queda obligado a remontar

Le tocará remontar al Tarazona el próximo fin de semana después de caer inmerecidamente (0-1). Los turiasonenses tuvieron más oportunidades que el Orihuela, pero éstos se mostraron más certeros en ataque y sobre todo apoyados en su portería por un meta que estuvo excepcional. Resultado malo pero imagen esperanzadora ante un rival que demostró el por qué ganó el grupo de la Comunidad Valenciana, demostrando oficio y lo bien trabajado que está.

Entretenida primera mitad, que comenzó a buen ritmo, como si ambos contendientes quisieran quitarse de encima esos nervios siempre presentes en estos días con tanto en juego. Un primer acercamiento con zurdazo alto de Ayo dio paso a unos minutos de alto voltaje del Tarazona. Carlos Javier centró una falta al área, Emilio palmeó en un mal despeje, produciéndose una segunda jugada, que concluyó Ballarín con un tiro escorado. Fue el arranque de un agobio constante en el que los de David Navarro llegaron a botar cinco saques de esquina en los siete minutos iniciales.

La posibilidad más clara para desnivelar el tanteador iba a pasar por las botas de Míchel Sanz, que dribló en el área tras asistirle Ballarín, chutando duro pero centrado, lo que permitió que Emilio pudiera salvar con una buena intervención.

Tras pasar el ecuador del primer acto se sintió más cómodo el Orihuela, teniendo más el balón, mientras que a los rojillos le costó enlazar mucho más. Jesús tapó huecos con mucho acierto para evitar la intentona cercana de Brian. El juego se volvió más espeso y solo llegando al descanso se vivió de nuevo peligro. Fue una lástima que Sergio Sánchez no pudiese controlar con acierto un servicio de Carlos Javier, porque de haberlo hecho, se hubiera quedado solo ante el meta rival.

Dos avisos nada más volver a la actividad de los amarillos, con un balón muerto que salvó la defensa y un cabezazo deficiente de Cases. Fue un simple espejismo, porque el Tarazona disfrutaría de sus mejores minutos, pero no marcó y a la larga lo acabó pagando. De nuevo Míchel Sanz no pudo superar al gran cancerbero que demostró ser Emilio, que mandó a la esquina, con una mano salvadora, una jugada muy bien trenzada entre Rami y Míchel. Tres más tarde Ballarín vio la llegada al espacio de Roger, le filtró un buen balón, y el lateral pegó duro, pero otra vez Emilio intervino con acierto, esta vez con los puños. Tampoco pudo romper el 0-0 Ballarín en una falta que superó a la barrera, pero no cogió la dirección correcta.

Tuvo que volar Jesús para evitar el golazo que hubiera sido de Javi, a balón parado y desde lejos, en un golpeo de calidad. Otra incorporación al ataque de Roger finalizó con un disparo alto antes que la eliminatoria se pusiera en franquía para el cuadro alicantino en una jugada de mala fortuna, que iba a finalizar de la peor manera posible. Brian se lleva con suerte el cuero casi hasta la línea de fondo, lo envía al segundo palo para que el recién entrado Rafita cabecee, toque en Roger y acabe mansamente en las mallas.

El golpe fue tan duro como inesperado y tanto jugadores como público lo sintieron con crudeza. Nico pudo hacer más daño, aunque no estuvo atinado. Los cambios, alguno de ellos obligado, como en el caso de Ballarín, que se fue tocado, devolvieron algo de oxígeno y de nuevo los rojillos sacaron las zarpas al final, con sendos cabezos de Nami y Míchel Sanz, sin fortuna.

Ficha técnica:

Tarazona: Jesús, Roger, Oli, Antonio, Carlos Javier, Sergio Sánchez (Pepo, 88), Míchel Sanz, Ballarín (Nami, 76), Gabi, Rausell y Rami (Moha, 74).

Orihuela: Emilio, Javi (David, 71), Andrés, Nacho, Pedro, José Carlos (Rafita, 65), Nico, Brian (Latorre, 93), Antonio, Ayo y Cases.

Goles: 0-1, min. 72: Rafita.

Árbitro: Martínez García (Comité riojano). Amonestó a los locales Antonio y Gabi y a los visitantes Javi y David.

