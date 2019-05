Sonrisas y lágrimas en El Picarral

El Balsas confirmó uno de sus días más tristes sobre el césped del Picarral tras caer derrotado ante el Valdefierro en un duelo en el que estaba en juego el último billete para la salvación. El cuadro de Víctor Gañarul supo sobreponerse al gol inicial de Fernández para acabar logrando una victoria de oro que permite a los azulones lograr una permanencia que jornadas atrás parecía imposible.

El partido parecía comenzar de cara para los locales, que comenzaban controlando la posesión y los ritmos del choque. Sin embargo, este dominio de la pelota, resultaba etéreo en el desarrollo del partido, siendo el centrocampismo el actor principal del guion de la primera parte. Los porteros apenas tuvieron trabajo en una primera parte con pocas aproximaciones, casi todas ellas de color gualdinegro, si bien la más clara fue para el Valdefierro en un centro lateral que detuvo Calles.

Con el marcador a cero, las hostilidades se dispararon en la segunda mitad. El Valdefierro salió más entonado del paso por vestuarios, y dispuso de dos ocasiones para inaugurar el marcador, algo que entre el meta local y la falta de puntería se encargaron de impedir. Poco después, pasado el minuto 60, llegaría la respuesta de los hombres de José Joaquín Lambán. Piquero recogía un balón suelto en el borde del área y enganchaba un preciso disparo que se coló por la escuadra de David, subiendo así el 1-0 al marcador.

Ollés rescató al Vadefierro desde el banquillo

Pudo aumentar la renta el Balsas, pero Piquero, en una nueva acción ofensiva, se topó con el palo. Este arreón local hizo despertar al Valdefierro, que empataría en el minuto 67. Una falta lateral al corazón del área fue aprovechada por Ollés para poner el 1-1. Con 25 minutos todavía por delante, el partido se descontroló y comenzaron a sucederse las ocasiones en ambas áreas, la más clara para el avispa Ndoye, que no supo aprovechar un uno contra uno que pudo haber cambiado el destino del partido.

Quien no falló en el mano a mano fue Ollés, que se disfrazó de héroe en la media hora que estuvo sobre el verde para dar la victoria al cuadro azulón. A falta de diez minutos, el ‘20’ definió con acierto ante Calles para poner el 1-2. Con la alarmas disparadas, los de la margen izquierda se lanzaron a por el empate con más corazón que acierto, pudiendo el Valdefierro incluso sentenciar a la contra. Finalmente, el luminoso no se movió más, confirmándose así el descenso de un Balsas Picarral al que le valía un empate para mantenerse un año más en la Liga Nacional Juvenil.

Ficha técnica:

Balsas Picarral: Calles, Lafuente (Capilla, 74), Amontañés, Navarro, Pérez, Abián, Marco (Ndoye, 62), Fernández, Bru, Piquero y Leiton (Mayayo, 71).

Valdefierro: David, Aranaz, Rodrigo, Lorente, Broto, Puigdevall (Sanjuan, 46), Samper, Lipe (Lasheras, 85), Ballestero (Ollés, 62), Fernández y Ruiz (Belloc, 71).

Goles: 1-0, min. 61: Fernández. 1-1, min. 67: Ollés. 1-2, min. 82: Ollés.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a los locales Leiton, Navarro y Pérez; y a los visitantes Rodrigo, Fernández, Lipe y Lasheras.

