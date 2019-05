El Patatas Gómez consigue la permanencia en su debut en Segunda División B

Todo hacía indicar que viviríamos una jornada de infarto y así fue. Tarde de llamadas y mensajes entre dos equipos que, desgraciadamente para Aragón, se jugaban descender a Tercera División. Patatas Gómez Sala 2012 consiguió la salvación tras derrotar a Ibi, cuarto clasificado, y caer derrotado el Sala Quinto en Zierbena. De los 3 descensos, Sala Quinto, Santurtzi y Peña La Unión Calatayud, dos son aragoneses; por lo que la categoría se queda tan solo con dos equipos de la tierra en Segunda B, Patatas Gómez Sala 2012 y Pinseque.

Patatas Gómez Sala 2012 3 – Ibi 2

El partido cumplió las expectativas: no apto para cardiacos, no había margen de error, y no cabía un alma en el Pabellón Actur V. Un encuentro absolutamente espectacular en el que los zaragozanos se jugaban una salvación que se les estaba resistiendo desde hace un par de meses, y tras estar en el año de debut en Segunda B, siempre, en posiciones cómodas con rentas incluso de 10 puntos por encima del descenso. Debían de ganar y mirar a la localidad vasca de Zierbana: si Quinto no lograba la victoria el Sala 2012 estaba salvads. Ibi, para añadirle un punto más de emoción, venía como cuarto clasificado buscando entrar en Copa del Rey.

El encuentro comenzó con un ritmo frenético, con Patatas Gómez yendo a la presión arriba y mandando en el partido. Tras varias ocasiones, los zaragozanos se adelantan tras una jugada en banda y un pase interior al corazón del área. El pabellón estalla, para volver 7 segundos más tarde al nerviosismo: Ibi empataba nada más sacar de centro. Ver para creer. Con el 1-1 se llegaría al descanso. Desde tierras vascas las noticias traían un 2-0 a favor de Zierbena, por lo que Patatas Gómez Sala 2012 necesitaba un gol para salvarse. De los segundos veinte minutos se pueden extraer tantas instantáneas como sensaciones. Volvieron los equipos y dejaron de tragar saliva los asistentes. Una disputa en cada mirada, un choque en cada acción, una temporada en cada falta. No hubo tregua para un partido en el que sudó hasta el pabellón. Para el minuto 10 de la segunda, una cabeza aparece para dirigir un balón diagonal demasiado fuerte que ya se perdía por banda. El acto de fe se convirtió en un disparo, y un disparo con sorpresa es siempre un problema para el portero. El balón tocó en el palo y se metió para hacer el 2-1. Para entonces, nadie saltó mucho. Todo el mundo sabía que el partido no iba a morir ahí. Ibi se desmelenó y a falta de 8 minutos salieron con portero jugador.

Tras una grandísima combinación al primer toque de varios jugadores, los alicantinos hacen el 2-2. Faltaban 4 minutos y ya no quedaban uñas. Patatas Gómez Sala 2012 sabía de la victoria parcial de Zierbena por lo que los zaragozanos arriesgan con todo y juegan de cinco. Tras varios disparos infructuosos, el 3-2 llega de una mala salida de balón de Ibi que tras tocar con la cabeza se acomoda mansamente en la red. Del corte de balón al gol pasaron 3 segundos de reloj pero 7 largos años de vida, que son exactamente los que cumple el proyecto de cinco amigos de Zaragoza empezando de la nada, allá por 2012. Los dos últimos minutos tuvieron la épica del que aguanta ante la invasión. Exhaustos y sin fuerzas, las piernas de las últimas defensas de los zaragozanos salieron del corazón. Una fe inquebrantable de un equipo que ha sufrido mucho más del nivel mostrado esta temporada, ante rivales semiprofesionales y que siempre ha estado compitiendo de tú a tú. Enhorabuena a todos los integrantes del club, a su modelo de formación integral de la cantera y a Zaragoza: Patatas Gómez Sala 2012 será el único representante de toda la ciudad en la 2ª división B del fútbol sala español el año que viene.

Zierbena 5 - Sala Quinto 3

Derrota del Sala quinto que junto con la victoria de Patatas Gómez Sala 2012 hace que el equipo quintano descienda a Tercera División. El partido comenzaba con Quinto en media pista y Zierbana jugando de 4 con posesiones largas. Las ocasiones, escasas, iban llegando para ambos conjuntos, sin embargo serían los locales los que se irían al descanso con 2-0 a su favor. A la vuelta de vestuarios, Quinto recortó distancias nada más comenzar y tuvo sus mejores minutos y ocasiones, pero unas veces por el buen hacer del meta local y otras por la mala puntería hicieron que no consiguieran el empate. Zierbana conseguía ampliar el marcador en unos minutos de desconcierto visitante hasta el 5-1, resultado que ya solo pudo maquillar Quinto hasta dejar el 5-3 definitivo.

Pinseque 6 – Laskorain 0

Buen partido de los de Pinseque para despedir la temporada en casa. El partido comienza con defensas altas por parte de los dos equipos. En la primera parte, el dominio del balón y las oportunidades fueron de los locales que lograron 3 goles pero pudieron ser bastantes más. La segunda parte siguió por los mismos derroteros, aunque en esta segunda mitad los guipuzcoanos pueden hacer algún gol gracias a varias contras pero donde no aciertan en los últimos metros. Pinseque lograba otros 3 goles más dejando un marcador claro de 6-0. Con este partido se pone fin a la temporada en casa, en la cual Pinseque ha sido fuerte y sólo ha perdido un partido, con el actual líder, Alzira. Pinseque se queda 7º con 50 puntos.

Peña La Unión Calatayud 2 – Lauburu KE Ibarra 7

Último partido en casa para La Unión que despidió la temporada con una nueva derrota frente a Ibarra, segundo clasificado y con el título en juego. Comenzaba el partido con dominio alterno en la posesión, hecho que duraría poco tiempo ya que a los tres minutos una expulsión en el conjunto local supuso el 0-1. Acto seguido y tras alguna intervención del portero de Ibarra, estos materializaban el segundo gol. 0-2 y juego de cinco de los locales. Peña La Unión consigue recortar distancias y hacer el 1-2 llegando al descanso 1-3. Calatayud seguía con el juego en superioridad lo que permitió seguir vivo hasta apenas 8 minutos del final con 2-4 en el marcador. A partir de ahí La Unión se desfondó. El escaso número de efectivo hizo imposible una posible remontada. Mientras Ibarra siguió sumando tantos hasta el 2-7 definitivo.

