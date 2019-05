Duelo entre dos equipos que ya habían hecho los derechos durante el resto de la competición. El campeón se plantó en el Gregorio Vidal queriendo seguir su racha triunfal, pero los locales no estaban por la labor y se pudo comprobar en los primeros minutos, pues los verdes no dejaban al Fraga hacer su juego. El fuerte viento no permitía elaborar buen fútbol a ninguno de los dos conjuntos, por lo que apenas se gozaban de ocasiones. La ordenada zaga local no dejaba a los fragatinos llevar peligro a la zaga de Mallor, que era un espectador durante la primera media hora. El cuadro rojillo mejoraba conforme el encuentro se aproximaba al ecuador, pero aún así las ocasiones brillaban por su ausencia.

El fuerte viento condicionó el juego de ambos conjuntos

El paso por vestuarios trajo consigo los mejores minutos del conjunto local, que decidió presionar la salida del esférico del cuadro rojillo. La zaga de los del Bajo Cinca, hoy formada por cinco integrantes, no conseguía conectar con los atacantes, lo que hacía que el Quinto se creciese por momentos. Pudo anotar Genís con un disparo lejano, pero Mallor respondió con una magnífica parada. Quien no avisó fue el Quinto, pues Elías superó a Pau con un disparo cruzado ante el que nada pudo hacer el meta visitante. El tanto mejoró a los locales, que se veían por delante del líder y campeón. Sin embargo, el Fraga reaccionó y consiguió el empate en un centro lateral que Bes desvió a su propia portería. El cuadro verderol seguía apretando y así llegó el segundo gol de la tarde, obra de Budría, que transformó un penalti cometido por Chiné. No dio tiempo para más y el Quinto se quedó con tres puntos y el hecho de ser uno de los pocos equipos que ha superado al Fraga.

Ficha técnica:

Quinto: Mallor, Cebrián (Elías, 56), Bes, Budría, Usón, Abós (Mohamed, 65), Gracia, Pérez, Martín (París, 23), Blasco y Usón (Salvador, 73).

Fraga: Esteve, Quibus (Zabala, 61). Serra, Chine, Gil, Puch (Sanz, 51), Lelyk (Casanova, 68), Cebistañ, San Agustín, Taberner y Rodríguez.

Goles: 1-0, min. 70: Elías; 1-1, min. 72: Bes (p.p.); 2-1, min. 81: Budría

Árbitro: Enfedaque Franco. Amonestó a los locales Abos y Blasco.

