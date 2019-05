Ruiz salva al Marianistas en la última jugada

El Marianistas logra la salvación en el último suspiro. Comenzó el partido con los dos equipos muy ordenados. Los locales se mostraban más nerviosos, pues la necesidad de puntos apremiaba. Los del Picarral saltaron más entonados, buscando imponer su ritmo ante un Marianistas que no se encontraba cómodo. Tras unos primeros minutos de dudas, los de Álvaro Lafuente se estiraron, consiguiendo neutralizar el dominio visitante, convirtiendo los últimos veinte minutos de la primera mitad en un auténtico correcalles. Se pudieron adelantar ambos conjuntos, pero no estuvieron finos en los últimos metros. No hubo tiempo para más antes de que el árbitro señalase el final de los primeros cuarenta y cinco minutos.

La reanudación trajo consigo los mejores minutos de los visitantes, que se adelantaron por medio de Lafuente, que enganchó una gran volea, haciendo inútil la estirada del meta local. El gol, lejos de hundir a los colegiales, los mejoró, pues se lanzaron con todo a por la igualada, que llegó escasos minutos después: Ruiz se lanzó en plancha para rematar un buen centro lateral y cambiar el signo del partido. Marianistas siguió volcado sobre el área rival, mientras los visitantes intentaban salir a la contra, pero sin llevar excesivo peligro. Cuando el partido tocaba a su fin, con el Balsas rozando la permanencia con la punta de los dedos, llegó el tanto que desató el júbilo en el campo colegial: un centro lateral lo volvió a rematar Ruiz, el héroe local, para batir a Calles y salvar a su equipo. No dio tiempo para más y Marianistas se convirtió en una fiesta, la de la salvación.

Ficha técnica:

Marianistas: Alcazo, Lamazares, García, Martínez, Jiménez, De Castro, Aisa (Simón, 56), Guillén (Tajada, 61), Usieto, Ruíz y Gimeno.

Balsas Picarral: Calles, Lafuente (Sadik, 87), Montañés, Navarro, Pérez (Borao, 76), Abián, Hernández (Revuelta, 61), Marco (Fernández, 67), Bru, Garcia y Leiton.

Goles: 0-1, min 52: Lafuente. 1-1, min 68: Ruíz. 2-1, min 91: Ruíz.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó al local Aisa y a los visitantes Hernández, Pérez, Gracia y Navarro.

