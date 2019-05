La permanencia acecha a varios equipos aragoneses en el tramo final de la liga

El duelo aragonés entre Sala Quinto y Peña La Unión, ya descendido a 3ª división, deja a los quintanos a dos puntos de la salvación cuando sólo restan dos jornadas. Patatas Gómez Sala 2012 caía ante el líder, Nítida Alzira, y además de los bilbilitanos y Santurtzi, uno de los dos aragoneses perderá la categoría. El primer envite será este próximo sábado, Patatas Gómez Sala 2012 recibe a Ibi y Sala Quinto viaja a la dificilísima pista de Zierbena. La victoria del Sala 2012 desciende a Quinto siempre que no gane; mientras que el empate o la derrota del Sala 2012 y la victoria de Quinto los colocaría por encima en la última jornada.

Patatas Gómez Sala 2012 1 – Alzira 4

El partido que se vivió el pasado domingo en el Actur V fue absolutamente extraordinario. El encuentro de mayor intensidad, tanto en lo físico como en lo psicológico, de lo que se lleva de temporada, y es que el duelo no era para menos. El equipo zaragozano ante la enésima oportunidad de dejar la salvación cerrada y el líder jugándose el título de liga. El encuentro fue desde el pitido inicial como se esperaba: un encuentro a tumba abierta. Los dos equipos queriendo el balón en ataque y las defensas que mordían muy arriba. Se adelantaría el equipo local a mitad de la primera parte tras meter un balón profundo y un disparo posterior. Alzira, continuó metiendo balón al pívot y en una de estas acciones empata el encuentro. Al descanso 1-1 y las espadas en todo lo alto, con una mejor primera parte para Patatas Gómez Sala 2012. La salida de los dos equipos fue igual pero en torno al minuto 28, en un rechace, el equipo valenciano hace el 1-2. Los maños acusaron algo el golpe pero continúan atacando antes de sacar el portero jugador a falta de 8 minutos de juego. En estos minutos, los zaragozanos fallan varias ocasiones claras, situación parecida a la que se vivió con el juego de cinco, donde los palos, los rechaces y las paradas del portero del líder hacían imposible la remontada. El 1-3 y el 1-4 llegaron tras dos disparos lejanos a puerta vacía, y con este último gol el estallido de alegría de los valencianos que entonces sí veían el partido cerrado. Al Sala 2012 se le acaba la renta con el descenso, tan sólo 2 puntos, pero con 2 jornadas por jugarse puede salvarse ya esta: deberá ganar a Ibi y que Sala Quinto no consiga los 3 puntos en Zierbena.

Sala Quinto 6 – Peña La Unión Calatayud 4

Victoria de Sala Quinto el pasado sábado que junto con la derrota de Patatas Gómez Sala 2012 le permite seguir vivo en la pelea por evitar el descenso. El partido comenzaba con Calatayud teniendo posesiones más largas y Quinto esperando en media pista, no tardaron en llegar las ocasiones para ambos equipos, pero la falta de puntería, principalmente en los quintanos, no permitía inaugurar el marcador. Seria Quinto quien, en una buena jugada, conseguiría adelantarse en el marcador, 1-0. Pero poco duró la alegría a la parroquia local, ya que tras un saque de banda Calatayud conseguía poner la igualada. Antes del descanso, Sala Quinto se volvería a adelantar con una buena jugada finalizada en el segundo palo. Tras la reanudación llegaron los mejores momentos de Quinto, ya que en solo 4 minutos conseguía ampliar la ventaja en el marcador hasta el 5-1. A partir de entonces el partido cambió ya que Calatayud comenzó a jugar de 5, hecho que le permitía reducir distancia a mediados de la segunda parte hasta el 5-3. Los visitantes seguían atacando de 5 pero sin excesivo peligro, mientras que los locales intentaban aguantar la posesión lo máximo posible. A falta de 3 minutos para el fina, Quinto anotaría el 6-3 y Calatayud reducía distancias a 1 minuto del final para dejar el marcador en el 6-4 final. Sala Quinto continua 14º, en puestos de descenso, con 23 puntos, pero a tan solo 2 de la salvación. El sábado, visita a la complicada pista de Zierbena con el partido del Sala 2012 en el horizonte.

San Juan 4 - Pinseque 1

Partido igualado donde la diferencia estuvo en el acierto ante la meta contraria. El encuentro comienza con Pinseque defendiendo en media pista y San Juan con defensa alta. Los aragoneses movían bien y salían con facilidad de la presión, en cambio a los locales les costaba superar la defensa maña. En una buena jugada, Pinseque hace el 0-1. Los aragoneses se lo creen y tienen varias ocasiones claras para romper el marcador pero no están acertados de cara a gol. Así se llega al descanso con 0-1. La segunda parte cambia por completo, los visitantes no salen con tanta facilidad de la presión y bajan un poco la intensidad defensiva, y a esto hay que añadir la eficacia de los navarros de cara a la portería que hace que le den la vuelta al marcador. Últimos minutos jugando de cinco por parte de Pinseque, pero no pueden empatar y los errores llevan el marcador final de 4-1. Pinseque mereció más pero si no aprovechas las ocasiones, lo acabas pagando. Pinseque se queda 7º con 47 puntos.

