La Copa de Campeones juvenil aterriza en La Romareda

Un sitio mágico como La Romareda fue el sitio elegido por el Real Zaragoza para presentar la Copa de Campeones Juvenil con toda la plantilla y el cuerpo técnico ganada por primera vez en la historia tras vencer el pasado sábado en la final al Villarreal en la tanda de penaltis tras disputarse 120 minutos, con prórroga incluida y deshacerse del cuadro castellonense en la tanda de penaltis.

Iván Martínez ha llevado a este grupo de jugadores a Europa para jugar la Youth League (Champions juvenil), competición donde participan los equipos juveniles de los primeros equipos que se han clasificado para la Champions y los campeones nacionales, como es el caso del cuadro blanquillo. El Zaragoza es un equipo de autor, creado por un técnico que perdió esta final hace 17 años contra el Atlético de Madrid en Almería con Carlos Rojo en el banquillo. “Me he podido quitar esa espina que tenía clavada, no solo por mí, si no por los compañeros de aquél equipo, y por el técnico, Carlos Rojo, que estuvo apoyándonos en Balaídos”, señala el técnico.

Este domingo, el equipo ha posado antes los medios de comunicación con la Copa de Campeones, un trofeo conseguido por primera vez en su historia tras batir este sábado al Villarreal.

Un gran trabajo de cantera que se está haciendo en la Ciudad Deportiva, que se impuso a la cartera el pasado sábado de un equipo como el Villarreal, que ficha a golpe de talonario a los jugadores de su cantera. “Como bien dijo Ángel Espinosa -coordinador del Real Zaragoza- ayer, hay que darle las gracias a todos los clubes convenidos del Real Zaragoza, que echamos mano todos los años para formar nuestros equipos, y es muy importante que sigan apoyándonos, porque este triunfo también es de ellos y esto hay que valorarlo en estos momentos”. Iván Martínez cuenta el sufrimiento de un técnico de formación en una final del campeonato nacional. “Se sufre mucho durante el partido. Sabíamos que el Villarreal era muy buen equipo”.

El técnico tienen claro que lo da todo por esta plantilla, además ha empleado a 17 de los 18 jugadores que podrían inscribirse en los tres partidos de la Copa de Campeones, tan solo se quedó sin jugar el portero. “Tengo una cosa bien clara, que salga quien salga al campo, el nivel del equipo no baja. Estuvieron perfectos y al final la Virgen del Pilar estuvo con nosotros en la tanda de penaltis”.

Uno de los héroes de Vigo, el portero Juan Carlos Azón, que detuvo el penalti decisivo en la tanda en el partido de la final ante el Villarreal y otro en la primera mitad del encuentro, señala: “Habíamos visualizado dos o tres penaltis lanzados por el Villarreal y antes de empezar el partido el entrenador me dijo el entrenador por dónde lanzaban los penaltis, y la verdad que acertó. Cuando un portero tiene que atajar un penalti la portería se la hace muy grande, al contrario del lanzador y es una batalla psicológica entre el portero y el lanzador: “Se hace grande, pero es una sensación de pararlo si so sí. Les suelo decir a los lanzadores, que lo vas a tirar por aquí o por allá, intento desconcertarle lo máximo posible para que lo tire fuera”. Para Azón, es un “honor llevar al Zaragoza a Europa. Estamos muy contentos todo el equipo por jugar la próxima temporada la Youth League”.

El jugador más joven de la plantilla Alejandro Francés, defensa lateral de 16 años, logró el tanto de la victoria en el partido de cuartos de final ante el Atlético de Madrid con un gran testarazo. “La verdad es que fue un gol muy bonito que nos dio el pase a semifinales, pero no hay que ponerse ninguna medalla, porque el trabajo del equipo es lo más importante”. Una jugada que comentaron para hacerla en en el descanso y salió a la perfección. “Sali, metimos gol, y eso nos dio el pase. Es un sueño representar a este escudo en una Copa de Campeones, ganarla, hacer historia, increíble”

