El Valdefierro supera al Alcañiz en un duelo directo por el ascenso

Tres puntos de oro para un Valdefierro que ya toca el ascenso. Saltó mejor al verde el Alcañiz, que comenzó mandando en la medular, manejando el esférico a su antojo. No tardó en abrir la lata el conjunto turolense, que se adelantó en el minuto tres con un gol de Martín, que aprovechó un balón suelto en el área para fusilar a Héctor. El gol no cambió la dinámica del encuentro, pues eran los visitantes los que seguían más entonados. El Valdefierro se estiró cuando se llegaba al ecuador de la primera mitad, buscando siempre la banda derecha, donde la velocidad y el desborde de Giménez lograban hacer daño a la zaga alcañizana. Así llegó el tanto del empate: Giménez se marchó por banda y se la puso a Pescador que, con una tremenda volea, superó a Traver. Las tablas ya campeaban en el electrónico y ninguno de los dos equipos iba a arriesgar en el primer tiempo.

El Valdefierro estuvo mejor en los metros finales

El paso por vestuarios devolvió el guion de los primeros minutos del encuentro: el Alcañiz controlaba el juego a sus anchas, pero las ocasiones visitantes no llegaban. Los zaragozanos cambiaron la dinámica con la entrada de Roldán, que permitió a los locales combinar con más clase en los últimos metros. En una combinación entre Roldán y Giménez llegó el segundo tanto del Valdefierro: Roldán abrió a Giménez, que centro buscando a un siempre bien colocado Ariño, que no falló en el remate. El gol mejoró al conjunto de José Carlos Collados, que se veía por delante por primera vez en el encuentro. Las combinaciones del cuadro azulón se sucedían y no tardó en llegar el tercer y definitivo gol local: Giménez, el mejor del partido, la volvió a poner al área donde Roldán aprovechó su frescura para anotar con calidad. Pudo recortar distancias el Alcañiz, pero Héctor respondió con una preciosa palomita a un remate lejano de Domingo.

Destacado El Seulcar San Fernando mantiene vivo el sueño de la salvación tras vencer al Quinto

Ficha técnica:

Valdefierro: Héctor, Marín (Gazzoni, 86), Megía, Sánchez, Julián, Giménez (Abad, 76), Ariño, Pescador, García, Urquizo (Nieto, 83) y Gomis (Roldán, 57).

Alcañiz: Traver, Aguilar (Soler, 85), Abril, Pellicer (Cases, 85), Iván, Carbo, Domingo, Martín, Bagán, Ventura (Popa, 68) y Oyono (Delgado, 75).

Goles: 0-1, min. 3: Martín; 1-1, min. 27: Pescador; 2-1, min. 61: Ariño; 3-1, min. 71: Roldán.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a los locales Pescador, Sánchez y Pérez; y a los visitantes Bagán, Carbo, Aguilar y Domingo.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.