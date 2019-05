Resultados de la última jornada de División de Honor Cadete

EL OLIVAR 2-4 JUVENTUD

Melendo y Caicedo hicieron valer su calidad en la delantera resultando determinantes para llevarse los tres puntos de El Olivar. Los locales se adelantaron hasta en dos ocasiones gracias a De León, pero los gualdinegros remontaron el partido anotando el dos a tres con un gol olímpico de Ruiz y sentenciando en la última jugada del encuentro.

El Olivar: Popescu, Cánovas, Abos, Cabero (Cerezo, 70), Aparicio, De León, Torres (Landeira, 65), Lafuente, Delgado (Gracia, 53), París y Araiz.

Juventud: Pardo, Doñate (Posa, 41), Plaza, Frontiñán, Pérez, Melendo, Sánchez (Alcalde, 24), Caicedo, Escriche (Vallespín, 41), Insusquiza y Ruiz.

Goles: 1-0, min. 9: De León. 1-1, min. 25: Caicedo. 2-1, min. 31: De León. 2-2, min. 68: Plaza. 2-3, min. 71: Ruiz. 2-4, min. 79: Melendo.

Árbitro: Hörndler Gil. Amonestó a los locales Cabero, París, Lafuente y Cerezo y al visitante Vallespín.

Destacado El Real Zaragoza juvenil es Campeón de España y jugará la Champions

AMISTAD 0-2 HUESCA

El Amistad y el Huesca terminan la temporada con la dinámica inversa. En la primera parte los dos equipos salieron bien plantados en el campo. La primera ocasión la tuvo el Amistad, pero no consiguió marcar. En el minuto 28 fue expulsado por doble tarjeta amarilla Antero y el partido cambió por completo. El Amistad se replegó y las ocasiones pasaron a ser para el Huesca. En la segunda parte el Huesca consiguió marcar dos goles y cerrar el partido.

Amistad: Cebolla, Rico, Faundez, Delgado, Romanos, Montalar (Fuertes, 59), Orga (Álvarez, 59), Vela, Alutiz, Montañés y Antero.

Huesca: Biagre, Gallart, Guallar, Marín, Mairal (Monesma, 65), Sierra (Torguet, 57), Luna, Monge (Rubio, 67), Samperiz (Fernández, 67), Ruico y Venué (Balcacer, 53).

Goles: 0-1, min. 54: Samperiz. 0-2, min. 57: Samperiz.

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó al visitante Sierra. El local Antero fue expulsado en el minuto 28 por doble tarjeta amarilla.

BALSAS PICARRAL 3-3 MONZÓN

El Balsas y el Monzón firmaron un empate a tres en un partido atractivo de ver para el espectador y que no tenía nada en juego, por lo que ambos conjuntos jugaron sin presión. El Balsas fue el que marcó primero, pero el Monzón consiguió darle la vuelta, aunque de nuevo los gualdinegros volverían a igualar el choque. En la recta final, el Monzón volvió a ponerse por delante, ye n la última jugada, Artigas hizo el definitivo tres a tres.

Balsas Picarral: Blanco, Clemente, Alastrue (Martín, 46), Hernández (Nalda, 63), Fuertes (Ángel, 61), García, Oyarzabal, Urrea (Artigas, 52), Mayor, Hernández y Heredia

Monzón: Pascual (Makovs, 41), Pueo, Molina, Español, Errifi (Fofana, 54), Baringo, Samitier, Morillo, Sorinas, Miñana y Buetas.

Goles: 1-0, min. 9: Fuertes. 1-1, min. 10: Samitier. 1-2, min. 40: Miñana. 2-2, min. 68: Hernández. 2-3, min. 78: Miñana. 3-3, min. 79: Artigas.

Árbitro: Cenis martínez. Amonestó al local Mayor y al visitante Baringo.

EJEA 3-2 EBRO

Partido con mucho viento con una primera parte muy igualada donde el Ebro se adelantó en el marcador con un fuerte disparo desde fuera del área. A partir de ese momento el Ejea en contra del aire supo jugar muy bien reaccionando al gol del Ebro con el empate y teniendo más ocasiones para irse ganando al vestuario. Ya en la segunda mitad el Ejea salió muy metido en el partido y consiguió adelantarse en el marcador y realizar un muy buen juego. El Ebro empató en una jugada a balón parado, pero el Ejea fue en busca de los tres puntos y consiguió el tres a dos a balón parado.

Ejea: Acín, Laplaza, Gracia (Forcén, 64), Bericat, García, Vidarte (Fenolle, 56), Ruiz, Montañés, Mateo (Hualde, 51), Rived (Ciudad, 75) y San Martín (Cabezón, 76).

Ebro: Antón, Val (Agustín, 49), Porroche, Asensio, Barrios, Cuartero (Millán, 53), Tipán, Gajón (Cebrián, 49), Villanueva, Giménez (Lobato, 56) y Sancho.

Goles: 0-1, min. 11: Gajón. 1-1, min. 27: García. 2-1, min. 48: García. 2-2, min. 54: Millán. 3-2, min. 79: Fenolle.

Árbitro: Sisamón Mateos. Amonestó al local Ruiz.

SAN JOSÉ 3-1 BINÉFAR

El San José y el Binéfar jugaron su último partido en División de Honor Infantil que terminó con el triunfo local. El Binéfar, con el viento a favor, metió a los azulones en su propio campo durante el primer cuarto de hora. Poco a poco el partido se fue igualando, disponiendo de numerosas ocasiones que no fueron aprovechadas. El cero a uno llegó en una salida a la contra del Binéfar que terminó en gol. Cuando la primera parte agonizaba, en una internada Cantalejo marcó con un fuerte tiro a la izquierda. La segunda parte comenzó con más presencia del San José que jugó a favor del viento. En una diagonal la remata de bolea Giménez y el guardameta del Binéfar no pudo blocarla siendo el dos a uno. Hacia el final del partido, un balón aéreo no lo pudo despejar el central del Binefar y Jawara aprovechó que estaba solo ante el portero para hacer de vaselina el tres a uno.

San José: Samcho, Yagüe, Domínguez, López (Gil, 56), Pellejero, Cantalejo (Giménez, 54), Jawara, Hernando, Vega, Sierra (Cebolla, 61) y Laborda.

Binéfar: Castells, Coulibaly, Solans (Cagigos, 41), Ferrer, Sánchez, Bruno, Sayon, Solanilla, Roc, Lalana y Oumarou.

Goles: 0-1, min. 30: Solanilla. 1-1, min. 37: Cantalejo de penalti. 2-1, min. 58: Giménez. 3-1, min. 77: Jawara.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a los locales Laborda y Vega y al visitante Solans.

OLIVER 0-4 REAL ZARAGOZA

El Real Zaragoza ha completado una temporada en la que no ha perdido ni un solo punto

El Oliver le plantó cara al campeón. Una buena primera media hora donde el Oliver generó peligro con mucho trabajo y saliendo a la espalda y por bandas, pero en cinco minutos el Real Zaragoza sentenció. La segunda parte el cuadro blanquillo dominó pero sin tener ocasiones claras, sólo a través de una gran jugada y un córner que sirvió para sentenciar el partido.

TERUEL – ACTUR PABLO IGLESIAS

STADIUM CASABLANCA – MONTECARLO

