El Real Zaragoza juvenil, a un paso de conseguir una plaza en la Champions

Todo el zaragocismo estará el sábado pegado al televisor para presenciar las evoluciones del conjunto juvenil –que vestirá con su uniforme habitual– para disputar la gran final de la Copa de Campeones ante el Villarreal (Aragón TV, 12.00) en el Estadio de Balaídos. "Los chicos tienen mucha ilusión y ganas que den pronto las doce y poder hacer en el campo lo que hemos hecho durante todo el año", señala Iván Martínez, entrenador del Zaragoza.

Había que remontarse al mes de agosto cuando comenzaron los primeros entrenamientos del tercer equipo de la entidad, que ya comenzaba a moldear Iván Martínez, junto con su cuerpo técnico. En la competición regular estuvo mucho tiempo siendo uno de los tres o cuatro equipos juveniles a nivel nacional invicto tras 19 jornadas, lo que le convirtió por méritos propios en uno de los favoritos a ganar la liga en el potente grupo tres. Tan solo cayó una vez, ante el Espanyol.

Un gol de Puche en el tiempo de prolongación ante el Reus, en el último partido de liga, les dio el título en este grupo 42 años después, ganándose el derecho a jugar la Copa de Campeones, como campeón de liga, y la Copa del Rey, que el bombo fue caprichoso enfrentándose al Villarreal, rival de hoy en la final, en una doble eliminatoria copera.

🔙 En 2002, el #RealZaragoza DHJ disputó su última final de la #CopaDeCampeones frente al @AtletiAcademia ⚽



🧑🏻 Un joven Iván Martínez jugó aquel partido. 👨🏻 17 años después y siendo entrenador volverá a vivir esta final. Con el sueño de ser campeón pic.twitter.com/DemPZXGKg9 — Real Zaragoza (@RealZaragoza) 9 de mayo de 2019

El Real Zaragoza juvenil destaca por ser un equipo compacto, solidario y con un alto nivel de sacrificio sobre el terreno de juego, cualidades que ha demostrado en los dos partidos que ha disputado: ante el Atlético de Madrid (1-0) y con el Celta (2-0). "Los chicos tienen claro que nosotros tenemos unas virtudes y debemos explotarlas ante el Villarreal, que tiene hasta siete internacionales en sus filas", apunta Iván.

El zaragozano y exzaragocista Javier Comeras está en la plantilla del Villarreal después de ser captado en la categoría infantil por el Villarreal, aunque no disfruta de mucho minutos. El cuadro castellonense destaca por tener un buen trato del balón y unas buenas individualidades. Por eso, se tienen que ver la mejor versión de un Zaragoza que está muy bien trabajado para ganar este partido y conseguir la deseada plaza en la Youth League (la Champions de la categoría). "La verdad es que los jugadores han entendido muy bien el trabajo táctico". El entrenador ha visionado en su cabeza cómo debería ser el partido de hoy. "Sería importante marcar primero. Aunque el fútbol es impensable y puede pasar cualquier cosa, solo hace falta ver los partidos de Champions de esta semana".

Muchas muestras de cariño

Martínez, como cualquier entrenador, tiene su supersticiones y no va a cambiar su forma de actuar de todo el año. "No voy a cambiar nada de lo que hemos hecho durante la temporada, y como siempre, los jugadores conocerán el once inicial en el vestuario".

Las muestras de cariño y la repercusión que está teniendo el equipo en las redes sociales y en los medios de comunicación es impensable, por eso el máximo responsable técnico del equipo quería agradecer el trato recibido. "Queremos darle las gracias a todos por las numerosas muestras de cariño. La ciudad se ha volcado con nosotros y queremos volver a ilusionar al zaragocismo y darle una alegría conquistando la final". finaliza el técnico.

