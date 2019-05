El Zaragoza tumba al Atlético y se mete en semifinales de la Copa de Campeones

Sigue sin tocar techo este Real Zaragoza juvenil que ya es semifinalista de la Copa de Campeones después de hacer lo que nadie había conseguido esta temporada, vencer al Atlético de Madrid, único de los 114 conjuntos que han militado en División de Honor que concluyó sin perder. Una gesta más, en un año al que ya se terminan los calificativos para decir lo que están protagonizando este magnífico grupo de jóvenes.

Fiel a su estilo y sin ningún tipo de complejos, el Real Zaragoza presentó sus credenciales. Con las líneas de presión altas, incomodaba la salida de balón de su rival. En una de sus primeras aproximaciones, falta algo escorada hacia la derecha en la corona del área, que se le va alta a Benedet.

El Zaragoza se mantuvo fiel a su estilo y sin ningún tipo de complejos ante el Atlético

Rumbo al cuarto de hora, el choque empezó a teñirse de color rojiblanco. Tocando con paciencia y abriendo por bandas, comenzaron a ver a un Azón, que obró dos milagros en sendas ocasiones que se cantaban como gol. Apoteósica la primera, en la que con los brazos en cruz salva el pelotazo de Salido. Esa jugada acabó en corner, que lanzado por Cedric y peinado por Pedraza, culminó en una pelota suelta que Moreno ejecutó con dureza, pero el meta maño tapo huecos con acierto.

Era necesario sacudirse un dominio cada vez más intenso. Así, los de Iván Martínez dispusieron de tres saques de esquina en tres minutos, aunque en ninguno pudieron rematar. Espoleados, volvieron a cargar los zaragocistas y Alastuey, tras controlar con el pecho, lanzó flojo y centrado. El crecimiento iba en aumento, y en un balón dividido en el centro del campo, Francho estuvo cerca de sorprender a Saldaña, que se encontraba adelantado. Sin pensárselo, el medio quiso sorprender y no faltó mucho para que así terminase sucediendo.

No hay manera mejor con la que volver de vestuarios que haciendo un tanto, y más si sirve para poner el encuentro a tu favor. Ese catecismo lo puso en práctica el Real Zaragoza, que se adelantaba desde la esquina. Alastuey abría su tiro de corner, la defensa madrileña dejaba solo como la una a Francés, que no iba a desaprovechar el regalo, para con un magistral testarazo, que tras tocar en el travesaño, superaba la estirada de Saldaña. Se reclamó penalti por agarrón a Rodrigo Val, que cuanto menos, fue dudoso. En acción casi calcada a la del gol, aunque esta vez desde el otro banderín, de nuevo Alastuey mandó al área y Benedet fue esta vez el que cabeceó desviado.

La situación casi inédita de ir por debajo en el marcador le empezó a pesar al Atlético de Madrid, al que le entraron las urgencias. Los que no se alteraron fueron los zaragocistas, que a pelota parada daban dolores de cabeza. Benedet templó una falta lateral a la que no llegaron a tocar Álvaro Martín ni Rodrigo Val. De haberlo hecho, el 0-2 estaba cantado. No iba a ser la última vez que de esta forma llegaría el peligro, porque otra vez Benedet ponía al área y en un complicado escorzo, Castillo no concretó bien.

Con mucho corazón y ninguna cabeza, buscaba igualar el conjunto de Carlos González. Al Real Zaragoza le sobró con estar bien plantado para guardar sin apuros ese valioso tesoro que poseían. Cinco minutos de prórroga, en los que el colegiado señaló un par de faltas favorables a los madrileños protestadas e inexistentes, pero que nada alteraron. Éxtasis de alegría porque el primer paso ya está dado. Ahora toca medirse al anfitrión Celta y en un campo de Primera División como Balaídos, pero este equipo con mayúsculas no entiende de miedos ni temores. Eso será el miércoles a las (12.00). De momento, toca disfrutar.

Ficha técnica:

Atlético de Madrid: Saldaña, Ricard (Ferreras, 81), Pedraza, Moreno, Óscar, Riquelme (Del Campo, 76), Sanabria, Salido, Camello, Cedric (Sanabria, 81) y Manu.

Real Zaragoza: Azón, Francés, Álvaro Martín, John Otu, Francho, Castillo, Jesús Jiménez (Jaime, 65), Alastuey (Andreu, 71), Rodrigo Val (Puche, 83), Borge y Benedet (Javi Hernández, 91).

Gol: 0-1, min. 49: Francés.

Árbitro: González Sobrado (Comité gallego). Amonestó a Riquelme, del Atlético de Madrid y a Azón y Puche del Real Zaragoza.

