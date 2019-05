Un Montecarlo en inferioridad numérica sorprende al Caspe

El Montecarlo deja los tres puntos en casa pese a la inferioridad numérica. Comenzó el encuentro con los azulones mejor plantados sobre el verde del José Luis Violeta. El Caspe tenía más posesión, pero no lograba desbaratar el entramado defensivo propuesto por José Antonio Cascante. Corría el minuto diez cuando el Montecarlo se iba a quedar con un hombre menos: Monge enfilaba el camino a vestuarios antes de tiempo tras propinar un cabezazo al asistente. Los rojillos pasaron a formar con dos líneas de cuatro muy juntas, impidiendo que el cuadro caspolino profundizase. Pudo adelantarse el conjunto azulón, pero Gallego no acertó a definir delante de Lorente. Del posible tanto visitante se pasó al gol local: Latre aprovechó un rechace a la salida de un córner para poner por delante a los suyos. La reacción del Caspe no se hizo esperar y pudo empatar con un potente disparo de Castilla, pero el esférico se estrelló contra el travesaño. Así se llegó al descanso.

El Caspe no logró superar el entramado defensivo del equipo de Toño Blasco

El paso por vestuarios no cambió el guion del partido: el Caspe dominaba la posesión a su antojo, pero la buena labor defensiva de los rojillos no permitía a los visitantes generar ocasiones. Las prisas comenzaban a pasarle factura a los caspolinos, que dejaban demasiados espacios a la espalda de los zagueros. Así pudo llegar el segundo gol, pero Farid no logró acabar la jugada. El Caspe pudo empatar con dos disparos desde la frontal, pero Lorente se mostró muy seguro. La tuvo en los instantes finales Loscos, pero su remate desde el punto de penalti se marchó arriba.

Destacado Un entrenador agrede al técnico rival en un partido de infantiles en Zaragoza

Ficha técnica:

Montecarlo: Lorente, Pérez, Latre, Hernández, Ara, Soriano, Hanib (Júdez, 17), Gueye, Torres, Cardiel (Gómez, 89) y Monge.

Caspe: García, Loscos, Lizarbe, Gil, Castilla, Gómez, Escuín, Puyo, Ballester (Muniesa, 55), Moreno y Gallego.

Gol: 1-0, min. 42: Latre.

Árbitro: Ballesteros Rubio. Amonestó a los locales Lorente y Torres; y a los visitantes Castilla, Loscos, Escuin y Moreno. Expulsó al local Monge.

Destacado El Barbastro retorna a Tercera División tras doblegar al Magallón

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.