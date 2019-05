El Ebro vence gracias a una gran primera parte

El Ebro logró vencer a domicilio a un Calatayud que pierde la categoría tras la victoria del Marianistas en esta jornada. El cuadro arlequinado supo controlar mejor los tiempos de un partido que se puso de cara en el minuto dos. Salas fue el autor de un tanto al que después se le sumaría el de Hernández. El conjunto local intentó recortar distancias, pero la suerte le dio la espalda.

Destacado El Marianistas tira de efectividad para llevarse la victoria

El Ebro comenzó muy metido en el partido, buscando con verticalidad la portería local, la cual no tardó en encontrar. Solo habían transcurrido dos minutos cuando Salas cazó un balón en largo sobre la defensa para definir con acierto ante Rodríguez. El Calatayud adelantó sus líneas en busca del empate, pero no lograba conectar con fluidez sus líneas, algo que aprovecharía el conjunto de la capital para aumentar su renta. Hernández recibió un balón en la esquina del área y, tras deshacerse de dos rivales, mandó el balón al fondo de la red.

El EFB Calatayud pierde la categoría tras una temporada irregular

Con el partido muy cuesta arriba, los locales optaron por el juego directo, algo que el Ebro supo interpretar para mantener su portería a cero. Tras el descanso, el guion del partido no cambió. Los visitantes, más resguardados en su campo, dejaron en parte la iniciativa a su rival, que no encontraba el camino del gol, si bien tuvo alguna ocasión para ello. La más clara fue para Ortega, que solo ante el meta no acertó a encontrar el hueco, provocando así una serie de rechaces que no encontraron la red de Gracia.

A pesar de estos intentos, el marcador no se movió más, lo que certifica el descenso de categoría de los bilbilitanos a falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato.

Ficha técnica

EFB Calatayud: Rodríguez, Blasco, Solanas, Mallén, Cortés, Bucur, Blaga (Ortega, 45), Miranda, Iglesias, El Hafidi (Gracia, 70) y Taus.

Ebro: Gracia, Herrero, Bernal, Mazas, Buetas (Tobajas, 75), Gracia, Tazueco (Bosqued, 50), Ripollés (Tenas, 65), Drammeh, Hernández y Salas (Villa, 62).

Goles: 0-1, min. 2: Salas. 0-2, min. 25: Hernández.

Árbitro: García Fernández. Amonestó al visitante Hernández.

