El Morés sigue soñando tras vencer al Fuentes

El Morés se aferra a la salvación. Su victoria por (0-2) le deja todavía con opciones de salvarse en las tres jornadas de campeonato que restan. El cuadro de Rubén Muñoz, tras una pésima primera vuelta, ha comenzado a sumar puntos en estas últimas jornadas que dan emoción a los encuentros que le quedan frente al Valderrobres, Utrillas y Calatayud. No se vio la mejor versión de un Fuentes que ya no se juega nada en las jornadas que restan. Saltó mucho más intenso el conjunto visitante, que buscaba sorprender con una intensa presión a la zaga local. La presión dio sus frutos, pues una pérdida de los zagueros provocó el penalti que dio lugar al tanto que abría el marcador. Lasauca asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros. El tanto dio tranquilidad a los moresanos que se encontraban cómodos en el verde. Pudo ampliar la renta Ansón, pero el remate se marchó por encima del travesaño. Así, con la victoria por la mínima del conjunto visitante, se llegó al ecuador del encuentro.

La presión del Morés sorprendió al Fuentes

Tras la reanudación llegaron los mejores minutos del Morés, que conseguía encontrar profundidad por banda con las incorporaciones de los laterales. En una de estas llegó el segundo tanto de la tarde: Erruz, en labores ofensivas, encaró a su par, se marchó con calidad y la cruzó con potencia, haciendo inútil la estirada de León. El Fuentes pareció reaccionar, buscando el tanto que recortará distancias, algo que pudo lograr en la recta final del partido, pero Lacabrera desbarató la ocasión local. Al final, tres puntos de oro que permiten seguir soñando al Morés, pese a lo complicado de la gesta.

Ficha técnica:

Fuentes: León, Labadia, Salvador, Avila (Giménez, 56), Molinero (Casabona, 62), Casalo, Gutiérrez, Berzal, Vidal, Salvador y Garín.

Morés: Lacabrera, Villalba, López, Vidal (Sanguino, 88), Lasauca, Amicizia, Martí, Pascual (Erruz, 27), Sanz, Ansón y Valera (Trigales, 75).

Goles: 0-1, min 4: Lasauca, de penalti; 0-2, min 56: Erruz.

Árbitro: Zarzuela Salvador. Amonestó a los locales Garín y Gutiérrez y a los visitantes Vidal y Martí

