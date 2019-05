El balón echó a rodar en el Santa María con los dos equipos muy bien plantados sobre el verde. Los rojillos buscaban imprimir velocidad al juego, cosa que lograban gracias a los buenos desmarques de un rápido Alexis. Así pudo llegar el primer tanto de los del Bajo Cinca, pero la zaga turolense logró despejar el esférico cuando se colaba en la portería. La ocasión pareció despertar a los locales, que comenzaron a apretar, buscando asfixiar a los fragatinos, que aguantaban el chaparrón como podían. El Fraga no conseguía aplacar el empuje del cuadro local, que dominaba a su antojo. Sin embargo, cuando mejor estaban los locales llegó el tanto de los rojillos: Alexis, el más activo por parte del conjunto fragatino, soltó un potente disparo desde el pico del área ante el que nada pudo hacer el meta local. El gol, que llegó cuando se acababa de rebasar la media hora de juego, hizo reaccionar al Alcañiz, que pudo empatar el encuentro, pero Marc solventó la ocasión. Así se marcharon los protagonistas a vestuarios, con el partido todavía por decidir.

César no faltó a la cita con el gol el día del ascenso

El paso por vestuarios mejoró al cuadro rojillo que comenzó a llegar con peligro a la portería de Raimundo. En una de estas llegó el segundo tanto de los fragatinos: César, que no quería faltar en la cita del ascenso, ajustició a Raimundo, poniendo tierra de por medio. No quitó el pie del acelerador el conjunto rojillo, que siguió volcado. Terminó de sentenciar el partido Genís con un gran remate de cabeza que, tras golpear en Aguilar, superó la estirada de Raimundo. El Alcañiz se lanzó con todo a por el empate, pero el orden fragatino no permitía a los locales generar ocasiones. El final se acercaba y en el banquillo rojillo ya se comenzaba a celebrar el ascenso a Tercera División. El pitido final desató la fiesta visitante sobre el verde del Santa María tras conseguir el ansiado ascenso.

Ficha técnica:

Alcañiz: Raimundo, Aguilar, Abril (Oyono, 65), Portolés, Delgado (Goda, 53), Pellicer (Ventura, 53), Iván, Carbo, Domingo (Soler, 80), Martín y Bagán.

Fraga: Marc, Quibus (Lelyk, 65), Genís, Chiné, Gil, Puch (Casanova, 78), Alexis (Cabistañ, 70), Sanz (Álex, 87), César, Bernabé y Leo.

Goles: 0-1, min. 31: Alexis; 0-2, min. 50: César; 0-3, min. 57: Aguilar (p.p.).

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a los locales Carbó, Ventura, Martín y Bagán; y al visitante Gil.

