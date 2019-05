Resultados de la vigesimonovena jornada de Benjamín Preferente

TARAZONA 2 VALDEFIERRO 4

El Valdefierro regresó de Tarazona con gran parte de la permanencia bajo el bolsillo, algo que han asegurado hoy sábado, en un día que era clave para ellos. De entrada se notó quien tenía más presión y quien ya no se jugaba nada. Los rojillos comenzaron más sueltos y se adelantaron en un mano a mano de Pablo. Transcurridos unos minutos empataría Carlos en un segundo rechace, resultado con el que se llegaría al intermedio. Todavía le quedaba más pólvora por gastar a Carlos, que haría un doblete en dos minutos, con un tiro por alto después de asistirle Anquela. Se metieron los turiasonenses en la lucha, en una falta que tocó en la barrera y cambió la trayectoria. No iba a durar mucho la incertidumbre para el Valdefierro, pues Víctor se encargaría de refrendar un marcador final que pudo ser más amplio por los dos bandos, ya que los locales dispusieron de alguna falta que no aprovecharon y a la contra los visitantes pudieron hacer más daño.

Tarazona: Juan, Samuel, Villamayor, Pablo, Paul, Gregorio, Javier y Rodrigo. También jugaron: Marcos, Sirvent, Iker, Luis y Marcos.

Valdefierro: Brayan, Ignacio, Víctor, Rubén, Samuel, Iker, Anquela y Carlos. También jugaron: Óscar, Mauro, Hugo y Sinuhé (ps).

Goles: 1-0, min. 10: Pablo. 1-1, min. 17: Carlos. 1-2, min. 29: Carlos. 1-3, min. 30: Carlos. 2-3, min. 33: Villamayor. 2-4, min. 37: Víctor.

Árbitro: Gil Izquierdo.

Oliver y Stadium empatan en un choque trepidante con múltiples oportunidades

OLIVER 4 STADIUM CASABLANCA 4

Ni el molesto y abundante viento arruinó el posiblemente mejor encuentro de lo que llevamos de temporada. Un vendaval ofensivo de ritmo altísimo, en el que el Oliver empezó castigando con firmeza, pero el Stadium se rehízo rápidamente de una situación delicada para remontar con mucho acierto ofensivo y un golazo de falta de Bellmunt para guardar en la retina. Lamentarán los verderoles no haber aguantado la ventaja, pero una vez puesta la pelota en movimiento desde el centro, Raúl empataba con su segunda diana particular. No se perdió el tono en la segunda parte, y a balón parado, en una falta más cercana Hugo, y otra casi desde el centro de campo de Marco, igualaban ahora a cuatro. Hubo un palo para cada equipo y una pelota que la defensa verderola sacó cuando ya casi entraba. Un partido de esos que nadie quiere que acabe, que la gente premió con una clamorosa ovación para los protagonistas. Se dio el resultado que ninguno quería, pero eso se compensa sobradamente con la calidad del espectáculo dado.

Oliver: Daniel, Hugo, Álvaro, Samuel, Marco, Albero, Jorge y Raúl. También jugaron: Omar, Mateo, Mario, Joel, Adrián y Jairo (ps).

Stadium Casablanca: Lucas, Vaquero, Roy, Héctor, Álex, Nico, Bellmunt y Hugo. También jugaron: Lostres, Ortega, Jorge y Andrés (ps).

Goles: 1-0, min. 2: Marco. 2-0, min. 6: Raúl. 2-1, min. 7: Álex. 2-2, min. 13: Nico. 2-3, min. 17: Bellmunt. 3-3, min. 18: Raúl. 3-4, min. 31: Hugo. 4-4, min. 33: Marco.

Árbitro: Covelo de Lemos.

HERNÁN CORTÉS 2 MONTECARLO 3

Ganó el Montecarlo en un choque que controló sin aparentes dificultades durante el primer tiempo, donde se adelantaron pronto y apenas sufrieron. Panorama opuesto tras el descanso, con un Hernán mucho más incisivo y un Montecarlo al que ya le costaba todo mucho más. Parecía más próximo el empate, que llegó en un golpeo muy lejano de Mario, que tras pegar en el travesaño, botó dentro a instancias del colegiado. Pedro cazó una pelota suelta para hacer el 2-1. Todavía faltaba un giro más, que esta vez iba a ser el decisivo. Alejandro iba a dar la vuelta al tanteador al rematar primero de cabeza un saque de esquina muy bien ejecutado por Óscar y a tres de la conclusión, en una jugada personal finalizada con remate a la derecha del meta.

Hernán Cortés: Jaime, Juan, Pedro, Leo, Quintino, Chiki, Aquino y Mario. También jugaron: Iñaki, Javi y Adrián.

Montecarlo: Pablo, Laserrada, Leo, Javier, Adrián, Alejandro, Jaime y Sancho. También jugaron: Óscar, Hugo y Eric.

Goles: 0-1, min. 5: Adrián. 1-1, min. 36: Mario. 2-1, min. 38: Pedro. 2-2, min. 43: Alejandro. 2-3, min. 47: Alejandro.

Árbitro: Andrés Castro.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 1 SAN GREGORIO 2

Partido igualado entre dos equipos que poco o nada se jugaban pero que pusieron todo en el campo para llevarse los tres puntos. Se lo llevó el que más acierto tuvo cara al gol. Primera parte con pocas oportunidades hasta que llegó el gol local. A partir de ahí, ambos pudieron evitar que se llegara al descanso con 1-0, pero no se movió el marcador. En la segunda mitad más de lo mismo. Tras varios acercamientos locales, el San Gregorio consigue el empate. No cambia mucho el encuentro, con llegadas en ambas áreas. Son los visitantes quienes golpean de nuevo y se ponen por delante. Acto seguido, casi vuelven a hacer otro tanto más, pero el balón se estrelló en el larguero. Hasta el final lo intentó el Santo Domingo Juventud, pero sin acierto cara a portería. En el último minuto el larguero volvió a evitar el gol, en este caso en una oportunidad local.

Santo Domingo Juventud: Guillermo, Jesse, Diego, Aston, Nicolás, Raúl, Pablo y Jesús. También jugaron: Izan, Rodrigo, César, Lamine y Leo.

San Gregorio: Hugo, Alberto, Mario, David, Marcos, Jorge, Lakamin y Diego. También jugaron: Cristian, Izan, Efrén y Marc (ps).

Goles: 1-0, min. 4: Pablo. 1-1, min. 34: Mario. 1-2, min. 40: Lakamin.

Árbitro: Boutskaouen.

El San José cede como local en un día clave para sus opciones de permanencia

SAN JOSÉ 3 ACTUR PABLO IGLESIAS 5

El próximo fin de semana se jugará el San José en La Azucarera su permanencia un año más en Benjamín Preferente, después de desaprovechar una de las bazas que tenía. Oportunidad perdida contra un Actur que no se jugaba nada a efectos clasificatorios, pero que sin presión, interpretó mejor el guión. El encuentro arrancó anestesiado, pues apenas si sucedió nada reseñable en 20 minutos, solo algún chut sin consecuencias. En un descuido en un saque de banda llegó el 0-1 y Hugo dobló la ventaja, aunque en el alargue, Pablo anotó un gol que se antojaba importante. Igualó Iván de falta y ahí pudo estar la clave, ya que la dinámica iba en favor de los azules, pero quien golpeó de nuevo fue el Actur. A contrarreloj, los locales hicieron un último esfuerzo, pero las prisas no suelen ser buenas compañeras de viaje. Con espacios, el Actur sentenció. Se anularon tres tantos, uno a los de casa y dos a los visitantes, que parecieron todos correctamente invalidados.

San José: Alejandro, Iván, Gonzalo, Bernad, Martín, Matteo, Abou y Nicolás. También jugaron: Adrián, Marcos, Pablo y Álex (ps).

Actur Pablo Iglesias: Raúl, Marcos, Darío, Samuel, Hugo, Ismael, Iván y Roque. También jugaron: Fernández, Luis, Reda y Javier (ps).

Goles: 0-1, min. 23: Ismael. 0-2, min. 25+1: Hugo. 1-2, min. 25+2: Pablo. 2-2, min. 28: Iván. 2-3, min. 34: Samuel. 2-4, min. 50+1: Roque. 2-5, min. 50+2: Ismael, de penalti. 3-5, min. 50+4: Abou, de penalti.

Árbitro: Ba Seck.

BALSAS PICARRAL 3 AMISTAD 3

Bonitos gestos deportivos antes de empezar. Primero el Balsas hizo el pasillo de honor a los campeones y éstos se acordaron y dieron ánimos al portero Sergio Lou, lesionado en el Torneo San Jorge al intentar detener un penalti. Control del Amistad en la primera mitad, elaborando desde atrás con paciencia, hasta que acabaron encontrando huecos, en dos jugadas seguidas, con un tiro colocado de Fortún y en una acción de mala fortuna de Derick al querer despejar. Tras el 0-2, saque de centro con disparo directo a portería con enorme ejecución de Juan. No sería el último gol de calidad presenciado, no quedándose atrás el de Jorge, directo a la escuadra. Subió el tono de la reanudación, con un Balsas mejor y llegando más. Pudo sentenciar el Amistad con varios remates excelentemente despejados por Erik. La recta final si que fue totalmente amarilla y negra, llegando a igualar en un resultado definitivo que en el cómputo global no es injusto.

Balsas Picarral: Erik, Alejandro, Jorge, Juan, Mario, Héctor, Derick y Hugo. También jugaron: Iker, Roberto y Ferrer.

Amistad: Hugo, Mateo, Pablo, Unai, José, Caso, Jorge y Gorka. También jugaron: Fortún, Leandro, David y Saúl.

Goles: 0-1, min. 11: Fortún. 0-2, min. 12: Derick, en propia puerta. 1-2, min. 13: Juan. 1-3, min. 23: Jorge. 2-3, min. 39: Mario. 3-3, min. 42: Derick.

Árbitro: Nivela González.

SANTA ISABEL-EBRO (Lunes 6, 18.30)

El Ebro ha pasado a depender de sí mismo para finalizar en segunda posición tras el empate que se dio en el Oliver-Stadium Casablanca. Por lo tanto, los arlequinados están obligados a hacer los deberes en el César Lainez. El Santa Isabel concluye sus encuentros en casa, y buscará hacerlo de la mejor manera posible, plantando cara a uno de los conjuntos de la zona alta.

EL OLIVAR-ESCALERILLAS (Martes 7, 19.15)

Cita crucial para el Escalerillas, que una vez conocidos los resultados de sus predecesores, sabe que si gana los seis puntos en disputa, mantendrá la categoría un año más. El Olivar ya no tiene grandes aspiraciones, solo acabar noveno o décimo, pero es un conjunto que juega bien y en casa son más difíciles si cabe de batir.

