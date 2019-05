Habiendo desbancado el Juventud al Huesca de la lucha por el segundo puesto con el Ebro, la atención de la jornada se presentará en lo que pase, además de con estos dos equipos, en los enfrentamientos que afectan al descenso, pelea en la que están inmersos el Actur Pablo Iglesias y el Teruel. Los zaragozanos están obligados a ganar al Oliver (único partido que se disputará en domingo, a las 17.20), no hay otro resultado que les valga, aun así, no dependen de sí mismos, ya que una victoria del Teruel en el campo del Binéfar (15.00), salvaría al equipo turolense y condenaría a Primera Cadete al Pablo Iglesias. No obstante, los números dejarían todo abierto para la última jornada con una derrota o empate del Teruel y una victoria de los del Actur.

Por el segundo puesto dos encuentros el sábado a la misma hora, 16.30. El Juventud, que ha ido escalando poco a poco peldaños, recibirá al Stadium Casablanca, que viene de perder en el campo del Ejea. Por su parte, el Ebro tiene la oportunidad de certificar la segunda plaza en su campo frente a un Balsas salvado ya matemáticamente.

Una victoria y a esperar que el resto de resultados le acompañen; esto tendrá que hacer el Huesca si quiere recuperar el tercer puesto en su enfrentamiento que le medirá a El Olivar a las 12.00.

A tiro de piedra tiene el Real Zaragoza cerrar la temporada con pleno de victorias, dos últimos escollos tendrá que superar, el primero será el que le medirá el sábado a las 9.30 al Amistad en la Ciudad Deportiva. A los de Juslibol las matemáticas todavía le permitirían alcanzar la tercera plaza, aunque eso pase por llevarse los tres puntos de un campo que hasta día de hoy ha sido inexpugnable.

Sin poca miga a efectos clasificatorios quedaría el Montecarlo-Ejea (11.30) y el Monzón-San José (11.00), donde el equipo montisonense podrá vivir después de mucho tiempo un partido un tanto más tranquilo tras certificar su permanencia la semana pasada.

