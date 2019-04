Un solitario gol de Diest acerca al Actur Pablo Iglesias a la permanencia

El Actur Pablo Iglesias se reencuentra con la victoria a costa del Villa de Alagón tras cuatro jornadas seguidas sin lograrlo, dando así un gran paso de cara a la permanencia.

La primera parte fue de eminente dominio local, aunque con pocas ocasiones claras. Un remate de Serrano y un tiro de Piñero fueron las ocasiones más claras de gol sin consecuencias, hasta que en el minuto 26, Diest ejecutó un muy buen disparo desde la frontal del área que resultó imparable para Gracia. El gol premiaba la mayor ambición de los locales y les permitió marcharse al vestuario con un tanto de ventaja sobre los alagoneses.

El Villa de Alagón no bajó los brazos en un partido que se mantuvo abierto hasta el final

La segunda mitad fue mucho más disputada con el Villa de Alagón en busca de la portería contraria. Guerrero y Botero comenzaron a entrar más en juego y su equipo lo notó. No obstante, un remate de Piñero pudo haber significado el dos a cero, pero Gracia lo impidió con una buena estirada que evitaba que los del Actur Pablo Iglesias acabaran el partido con tranquilidad. A los pocos minutos, Guerrero contestó tras driblar al portero local, pero no acertó de cara a la portería. Los locales decidieron dar un paso atrás y salir a la contra. Su defensa estuvo muy contundente y no pasaron excesivos apuros hasta el final, manteniendo un resultado muy importante de cara a la permanencia.

Ficha Técnica:

Actur Pablo Iglesias: Montanel, Maqueda (Vicien, 77), Marín, Frías (Rodríguez, 75), Diest, Muñoz, Salas, Serrano, Burgui (García, 87), Piñero (Alejandro, 70) y Sebbar.

Villa de Alagón: Gracia, Duarte, Vera, Ade, Beltrán, Barbero, Castillo, Giménez, Guerrero, Botero y Karlsen (Gómez, 64).

Goles: 1-0, min. 26: Diest.

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó al local Rodríguez y al visitante Vera.

