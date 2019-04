El Cuarte remonta al Biescas y sigue su camino hacia el título. El balón echó a rodar en el municipal de Cuarte con los locales intentando dominar la posesión del esférico, algo que no parecía importar demasiado al cuadro pelaire, que aguantaba atrás, esperando su oportunidad para salir a la contra. No tardó en llegar el primer contraataque de los visitantes: un balón a la espalda de la zaga lo recogió Molano, que no falló ante Marco, cambiando el signo del partido cuando la primera parte llegaba a su ecuador. El gol mejoró al Biescas, que no permitía que los hombres de Ricardo Gil generasen ocasiones de peligro. Los verdes parecían echar de menos a una de sus referencias, Álvaro Martínez, que hoy no pudo ser de la partida debido a obligaciones electorales. El partido llegó al intermedio con los locales muy nerviosos, conocedores de la importancia de los tres puntos que certificaban su ascenso.

El Cuarte confirma su ascenso a Tercera División tras dos temporadas en Preferente

La reanudación trajo consigo un cambio por parte de los locales, que tardaron solo tres minutos en igualar la contienda: Daniel se sacó un magnifico centro a la cabeza de Leciñena que ajustició a Zamora con un potente remate. Dos minutos más tarde volvió a golpear el Cuarte, esta vez por mediación de Daniel, que remató a gol una falta lateral. El tanto pareció tranquilizar a los locales, que comenzaron a manejar el esférico a su antojo, haciendo que los pelaires persiguiesen sombras durante muchos minutos. El conjunto local puso la puntilla cuando el encuentro entraba en su recta final: Guillén definió con solvencia ante la salida del meta visitante. Así llegó el pitido final que certifica el ascenso de un Cuarte que vuelve, un año después, a la Tercera División.

Ficha técnica:

Cuarte: Marco, Limbeck, Corcodel (Penón, 68), Múzquiz, Ginovés, García, Valdés, Leciñena (Solbes, 78), Guillén (García, 89), Chaib y Daniel.

Biescas: Zamora, Pérez, López, Estella, Urieta, Navarro, Vergara (Lardiés, 57), Fañanás, Molano (Zorzano, 78), Rodríguez (Marín, 82) y Lorenzo.

Goles: 0-1, min. 22: Molano; 1-1, min. 48: Leciñena; 2-1, min. 50: Daniel; 3-1, min. 81: Guillén.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a los locales Guillén, Solbes, Múzquiz y Leciñena; y a los visitantes Rodríguezy Vergara.

