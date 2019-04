El CB Alfindén cayó a domicilio ante el Pardinyes Lleida, campeón de la categoría

El CB Alfindén no pudo despedirse de la gran temporada realizada con una nueva victoria. Los zaragozanos cayeron derrotados ante el Pardinyes Lleida en un encuentro en el que el líder demostró los motivos que le han llevado a convertirse en campeón de la categoría, logrando vencer en todos y cada uno de los parciales.

Destacado Resultados de los cuartos de final en la Primera División Masculina A1

La primera parte estuvo marcada por la férrea defensa zonal planteada por el cuadro catalán y el bajo acierto por parte de ambos equipos, si bies es cierto que eran los alfindeños los que más fallaban de cara al aro rival, debido en gran medida a la casi impenetrable defensa de los leridanos, que llegaron al descanso con una cómoda ventaja de doce puntos.

En la segunda mitad, el CB Alfindén cambió la cara y salió con otras ganas a la pista, con la idea de darle la vuelta al marcador. Pero todo intento de acercamiento dirigido a rebajar la barrera existente de los diez puntos era contrarrestado con un triple del Pardinyes Lleida. Aunque los de Lérida no tuvieron su mejor día en cuanto a acierto se refiere, la calidad individual de sus jugadores decantó muchas acciones a lo largo de todo el partido. El porcentaje desde la línea de tres fue fiel reflejo del desatino del conjunto dirigido por Javier López, ya que los aragoneses no consiguieron anotar ningún triple en los cuarenta minutos. El actual campeón estuvo guiado por las grandes actuaciones de Vinos, Bergada y Davis, máximos anotadores de los catalanes. Por el contrario, el CB Alfindén no encontró a los casi siempre inspirados hermanos Pérez Arteaga, pero sí a Malo, que volvió a mostrar su potencial aportando un total de 19 puntos, aunque resultaron insuficientes.

Los aragoneses no fueron capaces de anotar ni un solo triple en todo el partido

Ficha técnica

Ilerdauto Nissan Pardinyes Lleida (71): Vinos (14), López (2), Aventín (10), Gasque, Davis (18), -cinco inicial-, Vidal (2), Lafuente (6), Bergada (16), Fernández (3) y Rúe.

CB Alfindén (54): Roberto (9), Molina (1), Malo (19), Sergio, Gracia (9),-cinco inicial-, Rodrigo (1), Rodríguez (1), Peraza (2) y Cano (12).

Parciales: 18-9, 16-13, 17-16 y 20-16.

Árbitros: Hormigo Caselles y Ruiz Ramírez.

