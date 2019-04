El Anagan despide la temporada con una ajustada derrota

El Anagan Olivar no pudo cerrar su magnífica temporada con una victoria ante su afición. El conjunto zaragoza luchó de tú a tú ante el tercer clasificado, un Quart que demostró que la experiencia es un grado en esta categoría. La igualdad fue la tónica habitual de un choque marcado por el poco acierto desde la línea de triple y los numerosos rebotes que capturaron ambos equipos.

El conjunto aragonés finaliza en la sexta plaza

El comienzo del partido fue una muestra clara de lo que iba a ser el transcurso del mismo. Máxima igualdad y ambos equipos lanzados al ataque aunque sin excesivo brillo en el tiro. Pradilla sustentó el juego interior local, anotando al término del encuentro un total de quince puntos. El segundo cuarto sirvió al Quart para abrir pequeñas distancias en el marcador, gracias a la aportación de jugadores de la rotación como Masllorens, Mora o Artacho. De este modo, y a base de machacar el tiro de dos, lograron llegar al descanso cinco puntos por encima.

Destacado Resultados de los cuartos de final en la Primera División Masculina A1

El tercer cuarto siguió un guion similar. El Anagan no encontraba su juego en ataque, algo que aprovechaba el cuadro catalán para mantener e incluso ampliar su ventaja. Así se llegó al último cuarto, donde los zaragozanos tenían el reto de recortar los ocho puntos de desventaja que acumulaban. Lobaco, Urdiáin y Ascanio se sumaron al poder anotador de Pradilla, pero no fue suficiente para evitar una derrota que sin embargo no empaña el buen papel de los olivareros en una temporada en la que han finalizado en la sexta posición.

Ficha técnica:

Anagan Olivar: Pradilla (15), Krejci, Urdiáin (11), Ascanio (11) y García (4) -cinco inicial- Lobaco (14), Corrales (8), Andersson (5), Vicente y Belmonte.

CB Quart: Bataller (8), Coderch (8), Martorell (3), Vila (5), Dos Santos (12) -cinco inicial- Masllorens (10), Sierra, Jiménez (3), Mora (13) y Artacho (10).

Parciales: 19-19, 17-22, 14-17 y 18-14.

Destacado El CB Alfindén cae ante el CB Mollet en su último partido como local

Árbitro: Benavente Parra y Romero Matute.

Toda la información del deporte aragonés en la web de Afición.