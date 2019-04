Vicsa Dublin Pub repite como ganador en el Maratón de Fútbol Sala de Pedrola

La trigésimo primera edición de la Maratón Villa de Pedrola acabó coronando al mismo vencedor que en la anterior, Vicsa Dublin Pub. Un gran equipo compuesto en su mayoría por jugadores de la categoría de bronce del fútbol sala español que realizaron un soberbio campeonato se deshizo, no sin apuros, del Budha, de Utebo ante un graderío repleto que disfrutó de un fútbol sala de muchos quilates.

Un total de veinticuatro equipos se dieron cita en esta edición, quedando el grupo 1 como el más fuerte, saliendo los dos finalistas del mismo. También Cariñena y Ainzón pasaron a octavos de final.

En el grupo 2 fue Four Roses el que quedó en primera posición. Valdejalón, Panadería Lázaro Petisme y Magallón les acompañaron a la siguiente ronda.

Del grupo tercero accedieron a siguiente ronda Alicatados Rafa Nogués, Pim Pam Pum, Pikete y Qué Dirán, mientras que del cuarto grupo fueron Pub Let It Be, Talleres Laguardia Lahoz, Floristería Ikebana y Driver Zarafútbol.

Dos de los equipos que pasaron a cuartos de final lo hicieron tras vencer en la tanda de penaltis a sus rivales. Uno de ellos fue el conjunto local Panadería Lázaro Petisme y el otro fue el Valdejalón.

En cuartos de final, el campeón sufrió para derrotar a Qué Dirán, mientras que Alicatados Rafa Nogués y Budha no pasaron demasiados apuros para doblegar a Valdejalón y Pim Pam Pum, respectivamente. Los locales Panadería Lázaro Petisme volvió a acceder a la siguiente ronda gracias a una nueva tanda de penaltis.

En semifinales se vivió lo que para muchos fue la final anticipada. El Vicsa venció en la tanda de penaltis ya que Alicatados Rafa Nogués erró dos penas máximas. Samuel García y Ángel Gascón fallaron sus lanzamientos, mientras que los campeones acertaron en sus dos disparos.

Los de Pedrola perdieron por un ajustadísimo 2-3 y quedaron fuera de la final por detalles.

En la final, la igualdad fue total y se decidió gracias a un tanto del jugador de Gallur Óscar Chaparro, que fue el único capaz de derribar al meta Bryan Recio, auténtico héroe para los utebenses en todas las rondas decisivas, siendo la base sobre la que sustentaron su gran actuación.

El éxito de participación y asistencia fue total y la villa de Pedrola respondió una vez más a la llamada de un evento con una impecable organización.

