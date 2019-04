Jornada que significó el primer descenso de la categoría y fue aragonés: Peña La Unión de Calatayud descendió a 3ª división. Pinseque cayó en tierras alicantinas, mientras que Patatas Gómez Sala 2012 y Sala Quinto consiguieron dos buenos resultados para su lucha por la permanencia.

Otxartabe 3 - Patatas Gómez Sala 2012 3

Encuentro disputado de poder a poder a pesar de la diferencia en la clasificación, algo que suele ser la seña de identidad del equipo zaragozano a lo largo de toda la liga. Un partido en el que quizás el Sala 2012 pudo merecer algo más pero en el que el empate también es justo. La primera parte fue de gran dominio de Patatas Gómez, con un 0-2 en el marcador al descanso y numerosas ocasiones que se fueron al limbo o que detuvo el portero local. En la segunda, Otxartabe salió como se presumía y, tras dos ocasiones a los palos de los zaragozanos, fue empujando poco a poco a los maños para en torno al minuto doce darle la vuelta al marcador (3-2). Tras volver a coger de nuevo el tono del partido, Patatas Gómez lo intentó con portero jugador consiguiendo el empate a falta de 10 segundos para el final. El Sala 2012 es 13º, con 24 puntos, 8 por encima de los puestos de descenso.

Ibi 9 - Pinseque 5

Mal partido de los aragoneses que no se encontraron cómodos en ningún momento del encuentro. El partido empezó con dos ocasiones de los aragoneses que no consiguieron acertar. En la primera de los alicantinos hacen el 1-0, estos son malos momentos para los de Pinseque que no consiguen aprovechar los locales. Pinseque lograba empatar en una jugada aislada (1-1). Un mano a mano y un doble penalti que no aprovechan los aragoneses hace que los locales se vengan arriba y en dos contras logren el 3-1 con el que se llega al descanso. La segunda parte empezó con un gol de locales que parecía definitivo pero Pinseque reacciona y sube el 4-2 al marcador. Después vinieron las dos jugadas curiosas y más bonitas del encuentro. Ibi consigue un gol con un jugador de Pinseque en el suelo y acto seguido se deja meter un gol. Poco después es Pinseque el que marca un gol con un jugador de Ibi en el suelo y acto seguido se deja meter un gol. Con estos dos gestos de gran deportividad sigue el partido. Pinseque acorta distancias y se pone 5-4 pero en una contra ibi hace el 6-4. Pinseque reacciona y en una gran jugada hace el 6-5. Cuando parecía que podría darle la vuelta al marcador en una gran contra los locales hacen el 7-5. A falta de dos minutos, Pinseque juega de 5 pero dos errores se convierten en 2 goles locales que dejan el 9-5 definitivo, lo que es el peor resultado de toda la temporada. Pinseque se coloca 7º con 44 puntos.

Sala Quinto 5 – Mariano Rico Cuéllar 4

Victoria ajustada de Sala quinto en un partido que no comenzaba nada bien para los intereses locales, ya que a los 20 segundos encajaba el primer gol tras rebotar un tiro exterior en un jugador local. Pese al mazazo inicial no bajaría los brazos Quinto y pronto comenzaría a crear ocasiones. Fruto de ello daría la vuelta al marcador para colocarse 2–1 por delante. A partir de aquí, ambos equipos disponían de ocasiones claras de gol, pero solo Quinto conseguiría transformar una de ellas llegando al descanso con 3-1. La segunda parte comenzaba con los locales generando grandes ocasiones de gol pero serían los visitantes, en esta ocasión, los que conseguirían reducir distancias en el marcador. Este gol hizo espabilar a Quinto que aumentó la ventaja con dos tantos más. Con el 5-2 se llegó a los últimos cinco minutos donde los visitantes apostaron por el juego de 5, consiguieron materializar dos ocasiones a falta de un minuto poniendo el 5-4 pero ya no se movería más el marcador. Sala Quinto se queda 14º, en puestos de descenso, con 16 puntos, a 8 de la salvación.

Peña La Unión Calatayud 3 – Ciudad de Guadalajara 9

El encuentro significó el descenso matemático de los bilbilitanos a la 3ª división aragonesa. Encuentro ante uno de los equipos más realizadores de la categoría como es Ciudad de Guadalajara. El primer tiempo fue un fiel reflejo de la temporada. 1-5 al descanso. Mala primera parte de Peña La Unión de Calatayud y un equipo castellano manchego con grandes individualidades, además de un gran juego de pivot. La segunda no tuvo prácticamente historia, puesto que los locales no mostraron intensidad ni muchas ganas de darle la vuelta al marcador. Conviene destacar a Manu, juvenil, que hizo dos goles y cambió la dinámica del partido cuando salía. Se queda colista, 16º, con 9 puntos.

