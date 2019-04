Resultados de la decimoctava jornada en la Primera División Masculina A1

La liga regular en la Primera División Masculina A1 ha tocado a su fin. Después de 18 fechas cargadas de baloncesto a raudales, ya tenemos muy cerca los ansiados "play offs". El Patria Hispana Seguros Almozara, líder durante toda la temporada, se medirá en cuartos de final al CB Peñas Huesca. El Unizar Azulejos Moncayo CBZ, que viene de una enorme racha ganadora, hará lo propio ante el CB Fuentes. Por su parte, el EM El Olivar, que logró el tercer puesto gracias a su última victoria, se enfrentará al Cristo Rey. Y para acabar, el Old School y el CN Helios se verán las caras en lo que será posiblemente el duelo más parejo de estos cuartos.

CN Helios 55-88 Patria Hispana Seguros Almozara

(8-20, 11-26, 18-25 y 18-17)

El Patria Hispana Seguros cosechó una cómoda victoria ante un CN Helios que acusó la falta de efctivos en un partido sin mucha historia. Los de la Almozara salieron como un tiro gracias en gran parte a Fran Marín, que anotó al inicio nueve puntos de manera consecutiva, y acabó el choque con 21 de valoración. El cuadro visitante, muy acertado desde la línea de tres, realizó unos impecables veinte primeros minutos para dejar el encuentro sentenciado al descanso. Los heliófilos, en los que debutaron algunos jugadores de categoría Júnior, tiraron de rotaciones pensando ya en los cruces. Ambos equipos eran conscientes de la poca importancia del duelo, y aprovecharon este factor para repartir minutos.

CB Peñas Huesca 64-52 Quimicamp Octavus

(13-15, 21-17, 16-6 y 14-14)

El Quimicamp Octavus perdió el billete hacia cuartos de final ante el Peñas Huesca en un partido muy disputado que los utebanos regalaron por su falta de acierto en el tercer cuarto. A los blanquiazules les valía perder por menos de ocho puntos para acceder a los cruces. El conjunto peñista, con un Ramiro Costa que finalizó con 20 de valoración, aprovechó los errores de su rival para llevarse un duelo fatídico y acabar como octavo clasificado. Los visitantes estuvieron muy sólidos en defensa y dominaron el rebote, pero sus propios fallos en ataque les condenaron. Ni siquiera Benjamín Maloba, que terminó con 27 de valoración, pudo darle la vuelta a la desventaja reinante al final del tercer parcial. Los verderoles propusieron diferentes defensas: presión a todo el campo, individual, zona 3-2 y zona 1-3-1, pero el Quimicamp Octavus no daba su brazo a torcer para llegar al intermedio tan solo dos puntos por debajo. Tras el paso por vestuarios, un bajísimo porcentaje de tiro, con 0/7 en triples y 3/15 en tiros de dos, provocaron que el Peñas Huesca se marchara en el marcador con una renta de doce puntos que los utebanos no pudieron remontar.

EM El Olivar 89-74 Old School

(19-17, 21-13, 31-17 y 18-27)

El EM El Olivar se hizo con la tercera plaza después de vencer en su pista al Old School en un bonito partido para despedir la liga regular. En el primer cuarto, en el que las defensas no acababan de imponerse, la igualdad fue máxima, con dos equipos jugando de tú a tú y con mucho atrevimiento en ataque. En el segundo parcial, gracias al enorme trabajo de un Alejandro Peleato que se marchó al descanso con 24 de valoración, además de un porcentaje muy alto de los verdiblancos desde el triple, el cuadro olivareño llegó al intermedio con una ventaja de diez puntos. El tercer cuarto fue un vendaval anotador por parte de los verdes, que lograron rentas de hasta 31 puntos, desplegando un baloncesto casi perfecto con una actitud defensiva digna de elogios. Ya en el último periodo, los visitantes pasaron a defensa en zona y mejoraron sus prestaciones ofensivas anotando en rápidos contraataques. El Old School, con un gran José Luis Calvo que acabó con 24 de valoración, recortó distancias y se puso trece puntos abajo, pero no resultó suficiente para remontar en el electrónico.

El olivareño Alejandro Peleato se marchó al descanso con 24 de valoración

CB Fuentes 59-85 Unizar Azulejos Moncayo CBZ

(7-24, 16-14, 15-18 y 21-29)

El CB Fuentes y el Unizar Azulejos Moncayo CBZ protagonizaron un duelo intrascendente pensando únicamente en los ansiados cuartos de final, en los que también se verán las caras. Se enfrentaban el séptimo contra el segundo, sin nada en juego, y ambos conjuntos pudieron tirar de rotaciones. El conjunto dirigido por Toño Martín se presentaba al choque con hasta cuatro bajas importantes, pero salieron en tromba para marcar distancias ya desde el pitido inicial. Los de Fuentes de Ebro no lograron penetrar la férrea y sólida defensa de su rival durante todo el primer cuarto, pero consiguieron encontrar ciertos resquicios en el segundo parcial. Pese a ello, la ventaja de 17 puntos que adquirió el cuadro visitante en los primeros diez minutos fue una pesada losa para el CB Fuentes, que nunca bajó los brazos y plantó cara hasta el final. La segunda parte estuvo más pareja, con dos equipos que ya pensaban en los "play offs".

CB Juventud Osca 58–46 Cristo Rey

(19-8, 13-5, 16-14 y 10-19)

El CB Juventud Osca venció en su pista al Cristo Rey y acabó con buen sabor de boca la temporada, a pesar de ocupar el último puesto de la tabla. Los oscenses arrancaron el choque metidos de lleno e impusieron su ritmo desde el inicio. Un gran acierto por su parte en los primeros minutos produjo que adquirieran una renta cómoda que resultó ser decisiva para el devenir del encuentro. El cuadro azulón tiró de rotaciones pensando en los "play offs" y estuvo muy desacertado en la parcela ofensiva, anotando tan solo 13 puntos antes del descanso. Tras el intermedio, los colegiales intentaron atinar en defensa y mejorar en ataque para recortar diferencias, y se acercaron en el marcador en el último cuarto, pero para entonces su desventaja ya era insalvable, y la remontada, imposible.

