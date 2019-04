El Old School se adjudica el primer punto de la final ante el Azulejos Moncayo-Helios

El Old School venció al Azulejos Moncayo-Helios y se hizo así con el primer punto de esta "final a tres" por el título liguero de la Primera División Femenina A1. El cuadro visitante, muy serio y concentrado durante los cuarenta minutos, empezó con un parcial de 0-7 a su favor y se mostró muy fuerte en los compases iniciales. Las heliófilas no fueron capaces de anotar hasta el minuto tres como consecuencia de la férrea defensa de su rival. En el segundo cuarto, el conjunto azulón recortó distancias en el momento en el que comenzó a mejorar en la circulación de balón, lo que le permitía buenas situaciones de tiro. Pero un nuevo arreón del Old School en los últimos minutos produjo que cobrara una ventaja de diez puntos antes del intermedio.

Tras el paso por vestuarios, las locales salieron dispuestas a darle la vuelta al marcador, y fruto de ello cosecharon un parcial de 4-0 a su favor, lo que obligó al entrenador visitante a pedir tiempo muerto de inmediato. Pero esa ligera reacción del Azulejos Moncayo-Helios fue un mero espejismo, ya que el Old School se reactivó de nuevo para acabar con la esperanza de remontada de las heliófilas. Beatriz Bollullo fue clave en este instante, pero también durante el resto del choque, ya que terminó como jugadora mejor valorada gracias a sus 34 de valoración, habiendo anotado 13 puntos y capturado 17 rebotes. El cuadro visitante entró al último cuarto con una renta de doce puntos. Ya en el periodo final, el conjunto heliófilo apostó por defensas alternas para intentar frenar el ritmo de su rival, pero este cambio no surtió efecto alguno, y el Old School se distanció hasta los 16 puntos de diferencia finales.

Beatriz Bollullo, con 34 de valoración, fue clave para el triunfo del Old School

Con este triunfo, el Old School dio un paso muy importante de cara al título, teniendo en cuenta que el segundo encuentro se disputa en su pista, pudiendo revalidar así el campeonato que ya consiguió el año pasado. El último fin de semana de abril conoceremos al ganador de esta final por todo lo alto.

Ficha técnica

Azulejos Moncayo-Helios (42): Vilella (8), Garcés (2), Carrascosa (2), García (3) y Pérez (8), -cinco inicial-, Lacort (15), Martínez, Ralla (2), Abecia y Martínez (2).

Old School (58): Urgel (10), Lagunas (4), Cobos (12), Bollullo (13) y Bandrés, -cinco inicial-, Martínez (5), Mayo (8), Llera (6), Sebastián y Diagne.

Parciales: 7-12, 14-19, 9-11 y 12-16.

