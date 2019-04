El Jacetano cae ante el Épila en un encuentro con escasas ocasiones en ataque

El Jacetano cae en su feudo ante el Épila por (0-2), en un encuentro donde los dos únicos tantos se vieron se vieron en la primera fase del partido.

Dos minutos fueron suficientes para el Épila para sentenciar un choque que deja al Jacetano en la cuerda floja y que tendrá que hacer propósito de enmienda en este parón vacacional.

Tras los breves minutos de tanteo, subía al marcador el primer gol, obra de Rosagaray, en cuya ejecución coincidieron un pase defectuoso en la línea de medio local y el acierto con el potente remate lejano de su autor. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando llegaba el 0-2, al transformar el mismo jugador un penalti un tanto riguroso aprovechando otra concesión atrás. Los de Miguel Ángel Catalán harían valer esta ventaja el resto del encuentro para afrontarlo así con una menor tensión.

A partir de ahí, y con mucho partido por delante, el conjunto visitante hizo valer su superioridad y llevó más la iniciativa ante un anfitrión que no acertó a reaccionar entregando unos cuantos balones al contrario y careciendo de explosividad en sus evoluciones ofensivas, ya que sólo tuvo un remate de Isaac Iturrioz al larguero en el minuto 74. En el resto del encuentro apenas dispusieron de ocasiones claras. Los de José Antonio Rabal no mostraron su mejor versión ofensiva ante un rival superior, no solo en la clasificación, también en el juego.

El ataque local se mostró muy impreciso en los metros finales durante todo el encuentro

El Jacetano con este resultado se encuentra en la zona de peligro, con tan solo 5 encuentros por disputar en lo que resta de temporada, mientras que el Épila tratará de prolongar su buena trayectoria en estos últimos encuentros para conseguir la tercera plaza de la clasificación, actualmente disputada por hasta tres conjuntos que buscan concluir la presente temporada con la mejor posición posible.

Ficha técnica:

Jacetano: Sergio, Aso, Capillas (Steven, 46), Itu, Eloy, Juan, Bandrés (Álvarez, 67), Borja, Caneda (Gabri, 85), Raúl (Dadi, 67)) y Borjita.

Épila: Morales, Tutumu, Zapata, Turrubia, Rosagaray (Iglesias, 89), Molina (Talagoud, 89), Rodríguez, Muñoz, Chueca (Gracia, 62), Gonzalvo y Aladrén (Inaga, 67).

Goles: 0-1, min 17: Rosagaray. 0-2, min 19: Rosagaray, de penalti.

Árbitro: Teixeira. Amarillas a los locales Juan, Itu y Steven.

