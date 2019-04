El Basket Zaragoza A y el Azulejos Moncayo CBZ disputarán la final por el título

Después de cuatro días plagados de baloncesto, con ocho equipos implicados en la pelea por el título liguero, el Basket Zaragoza A y el Azulejos Moncayo CBZ fueron más constantes en los cruces y se enfrentarán en la final del próximo 23 de abril. Mientras que los primeros vencieron al CB Cuarte y al Old School, los segundos derrotaron al Stadium Casablanca A y al CB Peñas Huesca.

Destacado El CB Alfindén cae ante el CB Mollet en su último partido como local

Cuartos de final

Basket Zaragoza A 100-61 CB Cuarte

(18-20, 33-10, 24-7, 25-24)

El primer encuentro de los cuartos de final se disputó el pasado miércoles, y enfrentaba al máximo favorito contra el equipo debutante. El Basket Zaragoza A logró el triunfo ante el CB Cuarte en un partido de altos quilates. La ilusión de los cuartanos les llevó a salir de inicio muy serios en defensa y con buenos y efectivos ataques. El 0-7 inicial reflejó el buen hacer de estos, y obligó a los rojillos a cambiar a sus cinco jugadores titulares. Aguantando bien el tirón del líder, los de Cuarte se anotaron el primer parcial. La salida fulgurante del Basket Zaragoza A en el segundo cuarto le permitió ponerse por delante, y en los últimos cuatro minutos, su ventaja comenzó a crecer a base de triples y robos de balón, llegando al intermedio con una renta de 21 puntos. En el tercer cuarto, la diferencia existente no hizo más que aumentar, pero el CB Cuarte no bajó los brazos y compitió hasta el final. Fruto de ello, el periodo final estuvo muy igualado y deparó bonitas acciones por parte de ambos conjuntos. El cuadro rojillo demostró que es el mejor, mientras que los verdes demostraron ser un debutante muy digno, teniendo en cuenta que es un equipo joven plagado de jugadores de categoría Cadete y de primer año de Júnior.

CB Peñas Huesca 74-56 Doctor Azúa

(17-17, 28-12, 12-12 y 17-15)

El CB Peñas derrotó el viernes al Doctor Azúa y consiguió el pase a semifinales después de un choque marcado por el dominio peñista en el segundo cuarto. El encuentro arrancó como se presuponía; la tensión y la ansiedad propias de una eliminatoria a un único partido hizo que ambos equipos no terminasen de cuidar bien el balón. Una vez pasados los primeros compases, el conjunto oscense se encontró mucho más cómodo que los colegiales y logró abrir una brecha considerable en el marcador para irse con una ventaja de 16 puntos al descanso. En la segunda mitad apenas existieron variaciones en el electrónico. Los verdiblancos, con la cabeza puesta en las semis, tiraron de rotaciones y desplegaron unos sólidos segundos 20 minutos ante un combativo Doctor Azúa que no dejó de pelear el choque hasta la última posesión.

Azulejos Moncayo CBZ 91-61 Stadium Casablanca A

(23-11, 17-17, 27-19 y 24-14)

El Stadium Casablanca A se despidió de la lucha por el título tras sucumbir el sábado ante el Azulejos Moncayo CBZ en un encuentro controlado por los rojillos en todo momento. Los pupilos de Toño Martín salieron muy enchufados, concentrados totalmente en defensa y bastante acertados desde el perímetro, algo nada habitual en su segunda parte de la temporada. En el segundo cuarto, los verdiblancos redujeron diferencias gracias a dos triples consecutivos, pero el cuadro rojillo se volvió a conectar para irse al intermedio doce puntos por encima. En la reanudación, el Azulejos Moncayo CBZ aplicó el rodillo en ataque, y amplió la diferencia a lo largo de los segundos 20 minutos, pudiendo repartir minutos y tirar de rotaciones en el último periodo.

CN Helios 61-64 Old School

(14-24, 17-14, 16-14 y 14-12)

El Old School venció al CN Helios en lo que fue el duelo más disputado de los cuartos de final por el título liguero. Ambos equipos plantearon un partido muy físico en el que el fue el Old School quien dominó en el marcador desde el inicio, marcando grandes diferencias sobre todo en la pintura. Pese a verse superado en el primer cuarto, el cuadro heliófilo tiró de garra y trabajo con una presión constante a todo campo para recortar distancias. Tras el descanso, los azulones bombardearon a su rival desde la línea del 6´75, llegando a convertir cinco triples para remontar y ponerse por delante por primera vez en todo el encuentro. El final del duelo estuvo plagado de imprecisiones y nervios por parte de ambos equipos, pero dos brillanteces individuales de Iván Judez decantaron la balanza del lado del Old School.

Dos individualidades de Iván Judez en el tramo final le dieron al Old School el pase a semifinales

Semifinales

Basket Zaragoza A 113-43 Old School

(31-9, 24-11, 35-14 y 23-9)

El Basket Zaragoza A aprendió la lección de su partido ante el CB Cuarte en cuartos de final y arrolló sin contemplativos a un Old School que no pudo hacer nada para frenar el vendaval rojillo. Los líderes de la liga regular salieron con ganas de demostrar su poderío como colectivo y salieron al campo con una intensidad enorme, sin dar opción alguna a su rival, al que le costaba mucho crear su juego y generar tiros cómodos en cada una de sus posesiones. El Old School no se encontró casi nunca en el encuentro; tan solo el juego colectivo le sirvió para tener presencia en el choque. El Basket Zaragoza A, con un Aitor Etxeguren que alcanzó los 25 de valoración, fue muy superior en todos los aspectos, y ya tiene la mente puesta en la gran final.

CB Peñas Huesca 58-72 Azulejos Moncayo CBZ

(14-13, 11-20, 17-21 y 16-18)

El Azulejos Moncayo CBZ, con un Pape Bocar que terminó con 29 de valoración (13 puntos, 16 rebotes y siete tapones) se impuso al CB Peñas Huesca y certificó así su presencia en la final y en el Campeonato de España después de un encuentro muy físico y de alta tensión. El cuadro rojillo empezó muy bien el partido, casi siempre con ventajas de diez puntos, excepto en el primer cuarto, en el que los oscenses estuvieron un poco más atinados. La primera mitad estuvo marcada por una alternancia de canasta por parte de ambos conjuntos, si bien es cierto que los jugadores de Toño Martín fallaron seis o siete bandejas que les podrían haber permitido marcharse al descanso con una renta mucho mayor. En el tercer parcial, los peñistas subieron líneas en defensa y presionaron más la salida de balón de su rival, y se pusieron tan solo cuatro puntos abajo, pero los rojillos reaccionaron de inmediato, tiraron de templanza y tranquilidad, y acabaron doce puntos arriba. El último periodo fue un intercambio de canastas que favoreció al Azulejos Moncayo CBZ, que amarró el triunfo y el pase a la final sin muchos apuros.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.