Llega en buen momento el Deportivo Aragón a la fase decisiva de la temporada, donde se van a jugar el entrar o no en “play off”. Cuarto triunfo consecutivo de los de Javier Garcés, que han sabido reconducir el irregular camino que han llevado, parece que en el momento justo.

Este mediodía superaban a un Binéfar que pagó caro sus despistes defensivos, aunque tuvieron opciones de meterse varias veces en la lucha por los puntos, aunque su fragilidad atrás, no fue perdonada por la contundente pegada de los blanquillos.

Tras un primer cuarto de hora con calma chicha, vino un tramo de dominio y llegadas continuadas del filial. Nelson atajaba el lanzamiento de Carlos Vicente, tras buena maniobra, a Rotellar y Nick le taponaban sus intentonas y Rotellar mandaba alto después de un error en la salida de pelota desde la zaga.

Parecía casi imposible que no tardase en llegar el 1-0, y así fue, en un centro en el que Júnior tuvo todo el tiempo del mundo para teledirigirlo donde quiso, y Javi Hernández, ganaba la partida a la defensa y de remate con la cabeza, picado, ponía en ventaja a los suyos. Después de una mala ejecución en el remate de Rotellar, iban a tener los visitantes dos claros momentos para igualar, primero en un centro de Fran Suárez, en el que Llopis a pesar de lanzarse con todo no llega, y sobre todo, en un despeje monumental de Paisa, que sacó de manera impecable el chut de Peco, que tras controlar, golpeaba debajo de primeras, haciendo lucirse de qué manera al cancerbero.

Parecía que se llegaría al descanso con la mínima ventaja, pero un fallo garrafal defensivo iba a ser aprovechado por Carlos Vicente, que sacaba jugo con un desmarque de ruptura a un pase en profundidad que le había mandado su compañero Nick, para superar la apresurada y desesperada salida de Nelson.

Ya en el segundo acto siguieron insistiendo los de Javier Garcés, que no se conformaban con lo que tenían. Cerca estuvo de sorprender desde lejos Nick, pero tras rozar en un defensor, se perdió a saque de esquina, que fue botado al segundo palo, peinó Álvarez y Torras tuvo el tercero a bocajarro, pero tapó huecos bien Nelson. El partido estaba en una fase interesante, y Llopis y Chicho pudieron emparejar las cosas, pero de manera increíble no llegaban a un servicio de Pueyo. El que no perdonaba era el Aragón, y Torras sacudía con fuerza desde la corona del área para superar al meta binefarense y hacer el tercero.

Siguió creyendo el Binéfar, que aunque solo fuera por sus intentonas, merecía una recompensa que vendría en el minuto 63, en un bonito regate del recién entrado Cesc, que sirvió en bandeja a Llopis, que tocó como pudo, y el balón, tras pegar en el poste, entró.

No dejaron los zaragocistas que su rival creciese, y llegó el último gol de la matinal en un centro preciso y medido de Torras, que Rotellar, de espaldas a portería, tocó lo suficiente para que el cuero se alojase en las mallas.

Un chutazo de Carrasco que lamió el larguero y que nuevamente disfrutó de minutos el interior derecha, en edad juvenil, Rodrigo Val, campeón de liga con el Real Zaragoza juvenil, fueron las últimas notas de interés de lo acontecido en la Ciudad Deportiva.

Ficha técnica:

RZD Aragón: Paisa, David Vicente, Marcén, Nick, Javi Hernández, Marc Aguado, Carlos Vicente, Álvarez (Subías, 79), Rotellar (Rodrigo Val, 70), Torras (Carrasco, 74) y Júnior.

Binéfar: Nelson (Buba, 86), Genís, Arcas, Kevin, Sanuy, Barrau (Cesc, 60), Pueyo (Soule, 75), Peco, Llopis, Chicho y Fran Suárez.

Goles: 1-0, min. 23: Javi Hernández. 2-0, min. 45: Carlos Vicente. 3-0, min. 56: Torras. 3-1, min. 63: Llopis. 4-1, min. 68: Rotellar.

Árbitro: Gherghiceanu. Amonestó al local Nick y a los visitantes Arcas, Llopis y Cesc.

