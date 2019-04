Calamocha y Brea firman las tablas en un igualado duelo

Empate a uno en Jumaya entre el Calamocha CF y el Brea, en un partido muy parejo que terminó igualando el conjunto zaragozano a 10 minutos del final. El Calamocha CF terminó el partido con un futbolista menos por expulsión de Obere que vio la segunda amarilla en el penalti que significó el empate. Los de Sergio Lagunas pudieron sentenciar con 1-0, pero no estuvieron acertados en los pases o en la definición en los metros finales. El encuentro comenzó con igualdad, aunque era el Brea el que parecía que entraba mejor en el terreno de juego. En el minuto 2, Adrián Terre pudo adelantar al Brea con un lanzamiento de falta que se marchó fuera. Tras los primeros compases, el conjunto local se hizo más con el balón y tuvo su primera ocasión con un tiro de Ros que se marchó fuera. En el minuto 15, Miki pudo marcar con un remate de cabeza que detuvo Guille.

El Brea empató de penalti cuando solo quedaban diez minutos para el final del partido

Aunque siete después de esta acción Zumeta realizó una gran jugada por banda izquierda y su centro lo remató Lanzuela, pero se marchó fuera por muy poco. El Brea lo intentaba sobretodo a balón parado, pero los locales se mostraban muy seguros. En el minuto 30, el Brea tuvo una clara ocasión con un remate de Toño García que se marchó alto cuando tenía todo a favor. El partido tenía llegada para ambos conjuntos, aunque la mayoría sin excesivo peligro. En los instantes previos a que ambos conjuntos se fueran al descanso el Calamocha CF gozó de su mejor ocasión con un remate de cabeza de Obere tras el saque de una falta, que sacó Jonatan con una gran parada, dejando que el resultado gafas siguiese campeando en el electrónico durante el intermedio

En la segunda parte, el conjunto dirigido por Sergio Lagunas salió mejor y logró adelantarse en el marcador a los 5 minutos de la reanudación. Gran pase de Ros y Javi Lanzuela no falló y adelantó a los calamochinos. Pudo llegar el segundo solo 10 minutos después, gran jugada de Zumeta que no vio el desmarque de Lanzuela y desperdició una buena ocasión. El Brea lo intentaba con llegadas por banda, especialmente por medio de Nacho, que en el minuto 67, realizó una buena jugada por la derecha, se la cedió a Galvez y este no logró marcar gracias a una gran intervención de Guillermo. Cuando transcurría el 77, Madhi debutó con el primer equipo y estuvo a punto de marcar nada más salir, pero su disparo se marchó fuera. En el minuto 80, el Brea logró empatar el partido gracias a un gol de Miki desde el punto fatídico, Obere vio la segunda amarilla tras cometer un penalti que fue protestado por los locales.

Con uno menos, el conjunto de la Comarca del Jiloca se metió un poco más atrás, aunque el Brea apenas generó peligro pese a estar en superioridad numérica. En el minuto 86, Cotoño estuvo a punto de dar la victoria al Calamocha, pero su disparo desde fuera del área se marchó fuera por poco. Tan solo dos después de esta acción fue el Brea el que pudo llevarse el triunfo con un remate de cabeza de Emilio que se marchó alto. Al final reparto de puntos que mantiene al Calamocha a 7 puntos de las posiciones de descenso.

Ficha técnica:

Calamocha C.F: Guille, Utrilla, Matar, Obere, Alberto, Ros (Madhi,77), Cotoño, Zumeta (Pumareta, 82), Belio (Juan, 68), Lanzuela y Rute.

C.D.Brea: Jonatan, Galvez, Sicilia, Pomareta, Marco (Padilla, 87), Emilio, Veintemilla, Toño García (Parada, 62), Miki, Terre y Nacho (El Mahdi, 74).

Goles: 1-0, min. 50: Lanzuela; 1-1, min. 80 Miki

Árbitro: Jesús Bolea, que amonestó a Lanzuela, Alberto y Matar por el Calamocha y a Galvez, Sicilia, Pomareta y Veintemilla por el Brea. Además expulsó por doble amarilla a Obere del Calamocha.

