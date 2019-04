Resultados de la vigesimoséptima jornada de División de Honor Infantil

JUVENTUD 3-5 HUESCA

El Huesca se llevó los tres puntos del feudo del Juventud en un partido que se mantuvo abierto a lo largo de los 70 minutos. Durante la primera parte estuvo mucho mejor el Huesca, dominando el partido y estando muy serio en todas las facetas del juego. Fruto de ello, consiguieron llegar con el resultado de cero a dos al descanso, con dos goles de Álvarez. En la segunda mitad cambiaron totalmente las tornas. Los naranjas salieron muy decididos a por el partido practicando un buen juego y sucediéndose las ocasiones y los goles llegándose a poner por delante en el marcador. Después de la jugada del tres a dos, el Huesca empató el choque por mediación, de nuevo, de Álvarez. A partir de ahí el partido entró en una fase de igualdad, que sólo fue capaz de romper de nuevo Álvarez, el jugador del partido, tras aprovechar dos contras para poner el tras a cuatro, y ya al final, el tres a cinco.

Juventud: Visiedo, Armero, Dual (Sebastián, 64), Morales, Anadón (Relancio, 41), Valencia, Salazar (Ormad, 64), Marco, Millán, Aranda y Alejandro.

Huesca: Monter, Ferrando (Ladaga, 64), Lorien (Belio, 64), Laborda, Ruiz, Ntji, Álvarez, Nevot (Javier, 47), Ojeda (Rivas, 39), Ángel y Alamañac.

Goles: 0-1, min. 2: Álvarez. 0-2, min. 14: Álvarez. 1-2, min. 37: Alejandro. 2-2, min. 38: Armero. 3-2, min. 42: Alejandro. 3-3, min. 43: Álvarez. 3-4, min. 61: Álvarez. 3-5, min. 69: Álvarez.

Árbitro: Teixeira Ruiz. Amonestó al visitante Laborda.

Consulta todas las noticias de la categoría.

UNIÓN 1-2 OLIVER

La Unión acusó su falta de acierto de cara a la portería defendida por Blasco

La Unión y el Oliver protagonizaron un partido cuanto menos igualado que se acabó llevando el conjunto azulgrana. Fue el Oliver el que tuvo el dominio de la posesión, mientras que la Unión era la que tenía más ocasiones claras de inaugurar el electrónico. Sin embrago, fue José el que abrió la lata para los visitantes justo antes de llegar al tiempo de descanso. A mitad del segundo periodo, apareció de nuevo José para doblar la diferencia. Pérez recortó distancias en el último minuto, pero ya no hubo tiempo para completar la remontada.

Unión: Mera, Gea, Blas, Nicolás, Pérez, Óscar, Iban (Andrés, 61), Teller, Soria (Lucas, 36), Diego (Iván, 50) y Betore (Gallardo, 61).

Oliver: Blasco, Andaluz (Sanz, 46), Capapé (Tiabi, 46), Borobia, José, Ángel, Dennis, Lebrero (De la Rosa, 53), Paacios, Crespo y Anti.

Goles: 0-1, min. 32: José. 0-2, min. 57: José. 1-2, min. 69: Pérez.

Árbitro: Román Ibáñez. Amonestó al local Blas y al visitante Anti.

San José: Alberto, José Mikel, Intriago, Estaun, Boza, Alloza, Wallid, Rubio, Moreno, Ayuda y Velasco.

Destacado El Teruel busca la permanencia ante un Amistad en horas bajas

SAN JOSÉ 2-2 MONTECARLO

Partido de poder a poder el presenciado hoy en el Municipal de San José. Se enfrentaban dos equipos con bajas importantes en sus filas y dos estilos muy distintos. Fue el Montecarlo el que se hizo desde el primer minuto con el control del balón mientras que el San José apelaba al esfuerzo y trabajo táctico para contener al equipo rojillos. Varios acercamientos de los de La Paz hacían presagiar que el primer gol caería a favor de los visitantes, pero no fue así. El San José buscaba salir rápido a la contra con un sensacional Wallid que forzaría un córner, el cual muy bien ejecutado por Moreno lo remataria a gol el propio Wallid. Con el uno a cero y la posesión del cuadro visitante se llegaría al descanso. En la segunda mitad el Montecarlo incrementó el ritmo del juego con un Montes muy participativo y vertical que generó mucho desequilibrio partiendo desde atrás. Las ocasiones se sucedían una tras otra, pero Alberto cuajó una gran actuación. Sería en un balón largo cuando Wallid de nuevo conseguiría acertar ante la portería defendida por Pedro, poniendo el dos a cero en el marcador. El Montecarlo seguía acosando la portería del cuadro local y fruto de ello obtuvo la posibilidad de tirar una pena máxima que García no desaprovecharía, subiendo el dos a uno al marcador desde los once metros. El partido tocaba a su fin y el Montecarlo buscaba a la desesperada el empate. Cuando el marcador parecía que no se movería el Montecarlo conseguiría el empate a dos definitivo rematando bajo palos y en posición dudosa de fuera de juego un balón impulsado por Igor cuando ya pasaban 4 minutos del tiempo reglamentario.

San José: Alberto, José Mikel, Intriago, Estaun, Boza, Alloza, Wallid, Rubio, Moreno, Ayuda y Velasco.

Montecarlo: Pedro, Montes, Portero, Gracia, Igor, Barbas, Codorniú, Navascués, Izquierdo, Del Cerro y Fontán.

Árbitro: Román Simón.

EL OLIVAR 2-2 ACTUR PABLO IGLESIAS

El Actur Pablo Iglesias consiguió remontar fuera de casa un dos cero favorable a El Olivar en una frenética segunda mitad. En la primera tanto el dominio como las ocasiones fueron de los locales, quienes se adelantaron en dos acciones gracias a Lana y Arcos. Ya en el segundo tiempo, el conjunto del Actur dio un paso adelante, recortando distancias en un saque de esquina que Borja mandó al fondo de la red. Los visitantes siguieron empujando hasta que Cubillo logró el gol de la igualada a falta de 10 minutos para llegar al pitido final. El dominio se volvió alterno y en la recta final, Ferrer estrelló el balón contra el larguero en lo que pudo haber sifo la jugada del tercer tanto de El Olivar.

El Olivar: Francés (Lalaguna, 36), Anastasio, Carrasco (Wander, 57), Bernal (Uribe, 25), Arcos, Garcés, Salvador (Monforte, 45), Muñoz, Lana (Ferrer, 45), Aparicio y Lavilla.

Actur Pablo Iglesias: Pascual (Ansón, 36), Paratcha, Bielsa, Arnal (Sánchez, 43), Calahorrano (Buil, 43), Cubillo, Guallar, Catalán (Barbo, 40), Liarte, Gómez (Artigas, 50) y Borja.

Goles: 1-0, min. 28: Lana. 2-0, min. 33: Arcos. 2-1, min. 55: Borja. 2-2, min. 61: Cubillo.

Árbitro: Sánchez Sancho.

BINÉFAR 2-10 EBRO

El Ebro volvió al podio de la liga tras arrollar al Binéfar, que aguantó apenas quince minutos, tiempo en que Zalaya con un doblete y Ajdinovic con un gol olímpico ponían un cero a tres en el marcador que fue una losa para los locales. Cebollada amplió la ventaja antes de que Lacambra marcase el primer gol para los de la comarca de La Litera. El segundo tiempo fue cuando los de La Almozara apretaron más el acelerador hasta llegar a la decena con un triplete de Beltrán, un doblete de Sánchez y un gol de Sakho. Valencia pondría el 2-10 definitivo.

Binéfar: cunha, Bardaji, Siso (Valencia, 45), Isaac, Lacambra, Cabezas, Español (Foj, 36), Pueyo, Aguayo, Diarra (Mingote, 36) y Zimbresteanu (Fofana, 36).

Ebro: Sarroca, Baro, Sanz, Cebollada, Martínez (Redolar, 31), Zalaya (Sánchez, 41), Ajdinovic (Sakho, 54), Motilva, Subías (Dirisu, 54), Moisés (Manzanero, 45) y Beltrán.

Goles: 0-1, min. 3: Zalaya. 0-2, min. 13: Ajdinovic. 0-3, min. 16: Cebollada. 0-4, min. 26: Zalaya. 1-4, min. 29: Lacambra. 1-5, min. 33: beltrán. 1-6, min. 45: Sánchez. 1-7, min. 49: Beltrán. 1-8, min. 53: Beltrán. 1-9, min. 56: Sakho. 1-10, min. 64: Sánchez. 2-10, min. 67: Valencia.

Árbitro: Alcobe Sorolla. Amonestó al local Fofana.

AMISTAD - TERUEL

BALSAS PICARRAL - STADIUM CASABLANCA (14/04)

Destacado El Torneo de fútbol base Aragón Promesas se presenta en sociedad

PEÑAS OSCENSES - REAL ZARAGOZA (15/04)

Más información sobre el deporte aragonés en la web de Afición.